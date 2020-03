Asteroide gigante se aproxima a la Tierra en abril y la NASA comparte una foto

El mundo sigue a la mitad de su intensa crisis por el Coronavirus Covid-19, ya tenemos bastantes problema dentro del planeta. Pero no podía pasar otro mes sin que la NASA nos compartiera el hallazgo de un asteroide que viene hacia la Tierra.

Igual que en los miles de casos anteriores, esta roca relativamente no tiene mucho de haber sido descubierta, pero su trayectoria igual resulta inofensiva para nuestro hogar.

Bajo esa perspectiva de calma, la Agencia Espacial ha liberado a través de su blog oficial y algunas de su redes sociales periféricas una serie de material donde se puede observar con mayor "detalle" al asteroide.

Con dimensiones de 1,8 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de ancho. El cuerpo lleva por nombre 52768 (1998 OR2) y fue descubierto en el año de 1998. El mismo año que la inmortal cinta de Bruce Willis, Armageddon.

New images and video of the Potentially Hazardous Asteroid #1998OR2, while it safely approaches us.

➡️https://t.co/bcXcPTIi9C pic.twitter.com/YwiNNMyZv9

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) March 18, 2020