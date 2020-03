Apple: zapatillas con el logo de la compañía tecnológica son subastadas por US $10,000

Justo se me habían roto las mías.

Hay pocos productos que generan tanto fanatismo como lo son las zapatillas y los productos Apple. Las personas son capaces de hacer fila por ser los primeros en obtener un dispositivo o zapatos en ediciones limitadas. En ambos casos las versiones antiguas, limitadas o difíciles de conseguir, generan mucho dinero en el comercio de reventa. Mientras más raro, más caro. Imagínense mezclar ambos mundos.

Eso sucedió hace poco.

A mediados de los años 90's, después de la salida de Steve Jobs de la compañía, Apple tomo una decisión. Pensó que sería una buena idea producir zapatillas con el logo de la empresa para sus trabajadores. Dos décadas y media después, uno de esos ejemplares en el número 9 y medio, fue comprado online en una subasta por la casa Heritage Auctions. Lo más impresionante es el precio final por el cual fue adquirido. El costo para el flamante nuevo dueño de el par de zapatillas fue de US $10,000.

Subastas lucrativas

Aunque la cifra parece ridícula, no está cerca de otras zapatillas que han sido subastadas. El record de dinero recaudado se lo lleva un par de zapatillas para correr de la marca Nike. Fue la primera zapatilla creada por el fabricante en el año 1972. Para adquirirlas, su dueño debió desembolsar la suma de US $437,500. Si me preguntan a mi, demasiado dinero por unas zapatillas viejas.

Pero no solo las zapatillas se venden por cifras astronómicas. Hace poco Jerrold C. Manock, quien fue empleado de Apple (el empleado #246, más precisamente) subastó su colección personal de recuerdos de la empresa. Entre los objetos, vendió un contrato para la Apple II firmado por Steve Jobs, por la suma de US$37,023. También un Apple Power Book firmado también por Jobs por US $10,137, y un Apple-1 que vendió por US $366,969. Nada mal para recuerditos de tu trabajo. Creo que voy a empezar a recolectar los souvenirs de FayerWayer para poder jubilar.