Apple podría pagar hasta $500 millones de dólares a causa del "Batterygate"

Gracias a que Apple ha lanzado actualizaciones que hacen más lentos a los equipos viejos, ahora se enfrentan al pago de una cifra enorme.

Los amantes del iPhone pensarán siempre es que una mentira sin importar cuanta evidencia haya al respecto en todos lados, pero Apple hace que los equipos viejos tengan problemas de velocidad, volviéndolos lentos por medio de actualizaciones hechas con ese propósito específico.

Apple se prepara para pagar

La mayoría de las personas que tuvieron un iPhone y que decidieron dejarlo de lado fue por una buena razón, la cual es que a medida que se anuncia nuevos iPhone, los viejos se vuelven cada vez más lentos.

No, no es una teoría, no es una especulación, sino que hay una incontable cantidad de evidencia y de usuarios que decidieron demandar a Apple por poner actualizaciones que solamente hacen lentos los equipos.

Ante todo este problema, Apple no tuvo más opción que admitir que si, las actualizaciones de equipos viejos de iPhone hacen que el sistema operativo sea considerablemente más lento. La excusa que dieron para hacer fue que necesitaban reducir la velocidad del equipo para que la batería no tuviera problemas. Desviando la atención de las personas al verdadero problema: hacer lento el equipo hace que la experiencia sea frustrante y básicamente obliga al usuario a comprar uno equipo nuevo.

Esa explicación no convenció a nadie en absoluto y llevo a que apodaran a este fraude como “Batterygate” lo cual sirvió para el juicio que los usuarios levantaron en contra de la compañía.

El juicio continúa, pero parece que la decisión se está inclinando a que Apple deba pagar unos $25 dólares como mínimo y $46 como máximo a cada usuario afectado que sea parte de la demanda colectiva.

Esto podría llevar a Apple a pagar entre $310 millones de dólares y hasta $500 millones de dólares, dependiendo de los equipos afectados de los demandantes.

No sé ustedes pero parece que a futuro, Apple podría dejar de hacer este tipo de actualizaciones a sus equipos viejos.