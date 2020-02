Xiaomi lanza una edición especial del Redmi Note 8 de la película de Sonic en México

La película de Sonic está por llegar a cines y gracias a eso, Xiaomi decidió lanzar una edición especial de su Redmi Note 8 en México.

Xiaomi lanza un Redmi Note 8 bastante peculiar, pues es una edición especial de la película de Sonic que pronto estará en cines. Este equipo solo estará disponible por un corto periodo de tiempo y es mejor que corras por él.

Gotta go fast!

XIaomi es una empresa que cada vez se vuelve más y más famosa alrededor del mundo, es por eso que ahora, con el estreno de la película live action de Sonic, han decidido sacar una edición especial de su equipo Redmi Note 8, el cual tiene un color azul muy llamativo.

Así es como nos los hicieron saber por medio de un comunicado de prensa.

“Esta edición “Sonic Blue” ya está disponible en cantidades limitadas en CACS Telcel, Mi Store y retailers autorizados. Al ser una edición especial con unidades limitadas, es recomendable consultar previamente su disponibilidad en dichos puntos de venta. Su precio es de $8,799 pesos. La alianza entre Xiaomi y Sonic La Película no termina ahí. Además de esta edición limitada del Redmi Note 8 Pro, booths dedicados a ofrecer una experiencia especial de Xiaomi y Sonic serán colocados en tres puntos estratégicos del área metropolitana. Esta experiencia se encontrará: Del 7 al 9 de febrero en Plaza Ciudad Jardín.

Del 14 al 16 de febrero en Toreo Parque Central.

Del 21 de febrero al 1° de marzo en Parque Delta.”

Así que ya lo sabes, no pierdas más el tiempo y corre por este equipo, pues el diseño general se ve impresionante y más con ese color azul tan icónico de Sonnic The Hedgehog. No importa si eres fan o no del erizo, una edición especial como esta no se ve todos los días y a los coleccionistas les va a encantar.

En lo personal, creo que vale mucho la pena, en especial porque en general, el Redmi Note 8 es un muy buen equipo.