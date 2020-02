WhatsApp Web vs WhatsApp Desktop: ¿cuál deberías usar?

Si no sabes cuales son las diferencias entre WhatsApp Web y la aplicación WhatsApp Desktop, entonces aquí te las diremos.

WhatsApp tiene muchas opciones para poder comunicarte con tus seres queridos, y una de esas opciones es poder usarlo en tu equipo de escritorio para no tener que estar usando el celular con una pantalla enfrente. Pero este servicio de mensajería tiene un par de opciones para usarlo en escritorio y aquí te diremos sus diferencias.

¿Hay grandes diferencias?

Para empezar, se cuenta con dos opciones, esas dos son WhatsApp Web y WhatsApp Desktop, la segunda siendo una app que puedes instalar en tu equipo de escritorio para no tener que usar forzosamente un navegador para poder mandar mensajes por WhatsApp.

Para empezar, cabe mencionar que ambas aplicaciones se ven muy similares, pues se diseñaron de manera que no afecte la manera en que se puede usar de una opción a otra.

Aunque si se diferencian de algo muy importante y eso es que en la aplicación tienes la opción de usar atajos de teclado para cambiar de chat, silenciar chats y para marcar algunas conversaciones como “no leídas” y sin duda, esa es una gran ventaja que ofrece la app.

Algo que es importante mencionar, es que la app obviamente requiere de espacio extra en tu disco duro para ser instalado y usado, mientras que WhatsApp Web no requiere de ninguna instalación y solamente usa recursos de Internet para poder mandar y recibir mensajes.

Así que si no tienes mucho espacio en tu disco duro o no quieres usar espacio que puedas aprovechar en otras cosas más importantes, entonces no te conviene instalar la aplicación, pues fuera de poder usar atajos con el teclado, todo lo demás se mantiene igual.

Pero si es que lo que más quieres es usar tus recursos de Internet, entonces es mejor usar la app, pues lo navegadores representan más uso de recursos de internet que puedes usar para jugar en línea, por ejemplo.