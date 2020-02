WhatsApp: Esto es lo que significa el nuevo emoji de mano

Hay un nuevo emoji en WhatsApp que tiene confundidas a muchas personas, pero no te preocupes, ya que aquí te decimos lo que significa.

WhatsApp tiene una gran cantidad de emojis que se van actualizando con frecuencia y justamente hoy veremos uno de estos nuevos emojis, el cual tiene confundidas a muchas personas.

Me resulta familiar

Este nuevo emoji que llegó a WhatsApp hace poco se llama “pinched fungers” que sería algo así como “dedos pellizcados” y se encuentra también con opción de cambio de color de piel para que quedé perfecto con todos.

Para empezar, este emoji no nos deja pensar en muchas otras cosas más que en la clásica manera en que supuestamente los italianos mueven sus manos al hablar, se ha visto tanto eso que es ya básicamente un meme en si mismo. Por si no lo has visto, te dejamos aquí abajo un claro ejemplo de un meme usando ese movimiento de mano en contexto con Italia.

Obviamente hay muchos más ejemplos de esto en todo el Internet, pero te das una idea con ese meme. Aunque es curioso, porque este movimiento de manos y postura también se usa en México pero en un contexto mucho menos familiar.

Cuando alguien le hace esa seña a alguien en México, básicamente lo está llamando cobarde, de hecho esa seña en México viene acompañada de la frase “se te hace así” pero ya cada vez se usa menos esa frase con la seña, pues todos la entienden.

Otra de las cosas que esta seña transmite es el hecho de tener hambre. Aunque es menos común, hay muchas personas que si bien, no saben hablar el idioma local o porque no pueden hablar en ese momento, hacen esa seña con la mano y se apuntan a la boca, dando a entender que quieren ir por algo de comer o que tienen hambre.

Seguramente se usará más para los dos primeros casos en WhatsApp y no para decir que tiene hambre.