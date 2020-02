WhatsApp: los grupos dentro de la aplicación no son privados

Si estás pensando en hacer un grupo en WhatsApp, es mejor que sepas de una vez que estos no son privados en absoluto, continúa leyendo para saber más.

Ya lo habíamos ducho antes, pero WhatsApp está lejos de ser una aplicación muy segura o siquiera privada. Es por eso que te traemos más evidencia de esto, lo cual tiene que ver con grupos.

Esto es raro

Hace poco les contamos cómo es que se descubrió una vulnerabilidad de parte de usuarios de WhatsApp en donde puedes básicamente conseguir el link de grupos supuestamente privados en Google.

Esto va mucho más allá de lo que habíamos pensado, pues no solamente puedes acceder a grupos con un sencilla búsqueda en Google, sino que esto demuestra lo grupos no son privados y nunca lo fueron.

De hecho, es tan sencillo de encontrar grupos a los que te puedes unir que encontramos una lista de estos en Internet, los cuales son los siguientes:

Only MP3 Songs

Biker Group

Joker Fan Club

Fun & Entertainment

Status Video

Movie Quotes & Lines

HighMash

Movies Masti

Funny Video & Jokes

Love You

Funny Videos 2k19

Youtube Family

Entertainment Panda

New Movies

Gamers All Game

Obviamente no daremos los links a estos grupos, simplemente porque no sabemos sus creadores y sus miembros saben siquiera que los links se encuentran disponibles en Google, cabe mencionar que los grupos más controversiales son para personas interesadas en el hackeo o en contenido para adultos. No, ninguno de estos tiene que ver con eso.

Coronavirus: crean virus informático basado en el COVID-19 Con todo el terror que hay en el mundo sobre el Coronavirus, solamente era cuestión de tiempo antes de que alguien intentara sacar provecho.

Así que ahí lo tienes, los grupos son tan poco privados que los puedes encontrar en Google si sabes qué buscar, solo ten en mente que podrías incluso entrar a un grupo familiar e incomodar a muchas personas que no saben nada de esto.

No sabemos si es que WhatsApp tomará algún tipo de acción en contra de esto pero lo más probable es que no, pues esto ya lleva muchos años sin que se haga nada al respecto y parece que no es prioridad para nada.