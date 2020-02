WhatsApp: descubren falla que hace públicos a todos los grupos privados

Parece que los grupos privados de WhatsApp no son tan privados después de todo, pues una falla te permite entrar a cualquiera sin problemas.

El hecho de que WhatsApp tenga vulnerabilidades ya es no es nada del otro mundo, de hecho, hemos visto tantas maneras en que los hackers o usuarios normales han roto la aplicación que ya no nos sorprende nada. Pero esta vez creo que podría ser bueno y malo a la vez ¿cómo es eso? te lo decimos a continuación.

Ya no hay grupos privados

Seguramente existen grandes cantidades de grupos en WhatsApp que se jactan de ser privados, esto puede incluir tanto a grupos de escuela, trabajo, grupos de amigos o incluso grupos en donde se comparten cosas que van en contra de la ley.

Eso último puede incluir fotografías privadas de terceros, venta de estupefacientes o incluso cosas peores como trata de personas o abuso de menores.

Es por eso que esta podría ser la primera vulnerabilidad de que puede ayudar a la sociedad a ser algo mejor. El asunto es que cuando un grupo se crea, puedes invitar a otros miembros por medio de link, el cual permanece siempre activo, sin importar que solicites otro, pero eso no sería un problema, puesto que en teoría, si no compartes el link con personas a las que no quieres agregar, no habría manera de encontrarlo. Pero no es el caso.

“Tus grupos de WhatsApp podrían no ser tan seguros como crees que son. La opción de “invitar al Grupo por medio de link” permite a los grupos ser indexados por Google y generalmente están disponibles a lo largo de todo el Internet. Con algunas búsquedas comodín puedes encontrar algunos… grupos interesantes."

Un usuario de Twitter dio a conocer que básicamente puedes encontrar este tipo de grupos, y muchos otros, si los buscas en Google. Una vez que encuentres un grupo, lo cual al parecer es bastante sencillo, puedes entrar a este e incluso ver números y nombres de quienes participan en estos.

Aunque parece que Facebook se encuentra buscando la manera de arreglar esto, todos los links se encuentran en foros y el mismo Google.