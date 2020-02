Característica oculta de WhatsApp te permite saber si los mensajes son leídos o no

Cuando alguien tiene las palomitas azules desactivadas en WhatsApp no podemos saber si ya leyeron nuestros mensajes ¿o será que si podemos?

WhatsApp permite la opción de desactivar las palomitas azules para que nadie pueda ver si es que ya viste los mensajes que te enviaron, de esa manera puedes permanecer en el anonimato si es que no quieres contestar a una conversación por las razones que sean. Pero hay un pequeño truco que te permite saber si ya leyeron tus mensajes a pesar de tener esa función activada.

Es algo bastante interesante

Para empezar, las palomitas azules son algo que desde su implementación en la app causó mucho de qué hablar, pues mucha gente se molestaba por ver que su mensaje había sido leído y que no recibían respuesta alguna de la otra parte.

Es por lo anterior que se implementó la opción de desactivar las palomita azules y así no molestar a nadie si es que ves el mensaje y decides responder después.

Pero dentro de WhatsApp puedes hacer algo para saber si ya leyeron tus mensajes, pues los mensajes de voz no están incluidos en la opción de desactivar las palomitas azules. Por lo que, si mandas un mensaje de voz y alguien que tiene las palomitas desactivas lo lee, se te mostrarán las palomitas azules en el mismo mensaje de voz, lo cuál te permite saber por ende, que leyeron toda la conversación anterior.

No sabemos hasta cuándo esté activa esta función, pues es claramente una falla de privacidad dentro de esta plataforma, ya que invalida por completo la desactivación de las palomitas. Además cabe mencionar que esto solamente funciona si escuchan tu audio, por lo que si alguien te está ignorando por completo, seguramente no escuche tu audio y no te aparezcan las palomitas azules nunca.

Sinceramente es una técnica muy interesante que te puede ayudar en muchas situaciones, pero si quieres aprovecharla, es mejor que lo hagas pronto antes de que la eliminen.