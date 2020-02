WhatsApp: Te decimos como borrar los mensajes para todos en una conversación

A veces mandamos mensajes en WhatsApp que no debíamos enviar a cierta persona y es justamente por eso que te decimos cómo borrarlos para todos.

WhatsApp nos ofrece siempre la posibilidad de estar en contacto con los nuestros y muestra de ello es la gran cantidad de opciones que tenemos a la hora de mandar mensajes y ponernos en contacto. Pero hay veces que mandamos un mensaje a alguien que no debíamos hacerlo y queremos borrarlo para que no lo vea y es por eso que te diremos cómo hacerlo.

Muchas veces por cualquier cosa, nos distraemos y le mandamos un mensaje a alguien que no era para esa persona, y para evitar momentos como esos es mejor saber qué hacer cuando envías un mensaje por error a uno de tus contactos.

Lo primero que siempre se nos viene a la cabeza es eliminar el mensaje, pero esto no siempre resulta bien, pues en la mayoría de los casos ese mensaje solamente se borra para nosotros y no para la otra persona, por lo que ellos pueden seguir viendo este mensaje pero nosotros ya no.

La manera de evitar que los demás vean un mensaje que no quieres por accidente es bastante sencilla, pero debes actuar rápido.

Lo primero que debes hacer es seleccionar el mensaje que enviaste por error hasta que se marque azul, ahí te saldrá en las opciones de hasta arriba un ícono de bote de basura, selecciona ese ícono y te mostrará un pequeño menú en donde viene la opción de “Eliminar para todos” solo debes seleccionar ese mensaje y listo.

El truco aquí es que no puedes tardarte más de 68 minutos y 16 segundos en borrarlo para todos, de lo contrario el mensaje se quedará para siempre en la conversación sin poder ser eliminado. Fuera de eso, también es importante mencionar que si lo enviaste y ya lo leyeron, puedes borrarlo de igual manera pero básicamente ya no sirve más que para que no se vea el mensaje en la conversación.