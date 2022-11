Un sencillo truco para no aparecer “en línea” en WhatsApp

WhatsApp es una aplicación que ofrece un servicio de mensajería instantánea versátil, fácil y sencilla. A través de esta app se pueden enviar imágenes, vídeos, realizar videollamadas, audios, poner estados y usar emojis.

Pero, algunos usuarios desean tener un poco más de privacidad y no quieren que todos sus contactos conozcan cuando esta “en línea” o fuera del sistema en su dispositivo.

Ahora, en la aplicación de WhatsApp, el usuario puede elegir libremente si desea que aparezca para los contactos la hora de su última conexión, pero es fácil impedir que no aparezca que estés en línea, ni la hora para que permanezcan de manera oculta y privada.

Te presentamos cómo desaparecer en línea en WhatsApp y que tus contactos no se den cuenta:

– Debes ingresar a la aplicación de WhatsApp y dirigirte directamente a los chats.

– Ir a la opción de Chats, en el caso de iOS, abajo de la lista de contactos con los que mantienes una conversación hay un menú en el que aparecen opciones como Favoritos, Llamadas, Contactos, Chats y “Configuración”, e ir la opción de Ajustes.

– Seleccione “configuración” para entrar a la opción de cuenta, en donde darás clic en configurar o guardar la “privacidad”.

WhatsApp

La privacidad

– En la pestaña de Privacidad donde aparecerán varias opciones como: Última vez, Foto de perfil, Estado, Bloqueado y Confirmaciones de lectura. Darás clic en “Última vez”.

– En este caso, para quitar “En línea” de WhatsApp, deberás entrar en la pestaña de Estado.

– Para que las personas no puedan ver tu conexión en línea debes de seleccionar la opción “Nadie”, para que no puedan ver nada ni tu foto, estado o conexión.

– Con esta opción podrás contestar los mensajes que tú creas necesarios, si no lo haces no pasará nada debido a que los usuarios no sabrán nada de tu conexión hasta que la vuelvas a activar.

– Así de sencillo podrás elegir si quieres que tus contactos vean o no tu estado de conexión.