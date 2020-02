Grabar video en 8K en el Galaxy S20 te tomará 600MB por minuto

A preparar esas tarjetas microSD, amigos.

Cuando escuchamos ayer que las cámaras del Samsung Galaxy S20 iban a incluir la posibilidad de grabar video en 8K nos alegramos de sobremanera, no obstante, no tomamos en cuenta (en verdad, ¿quién lo haría en primera instancia?) que este formato es extremadamente pesado. No teníamos idea de cuánto espacio iba a tomar, pero ahora la gente de The Verge nos aclaró todo el panorama, y la verdad es que te tenemos malas noticias.

La grabación de video en 8K tomará 600MB por minuto, lo cual es un problema enorme si es que no tienes una buena tarjeta microSD a mano. Por ejemplo, cinco minutos de grabación podrían tomar cerca de 3GB, y eso multiplicado por varios clips, claramente llenarían cualquier almacenamiento interno en un santiamén (a menos que tengas un S20 Ultra, cuyo límite de capacidad final es de 1,5TB).

Límites del Galaxy S20

Lo malo de todo esto, es que el Galaxy S20 sólo permite la grabación de clips con un máximo de cinco minutos en este formato a 24 fps y sin estabilización de video, sin posibilidad de optar a mejores opciones en este modo. Además, siendo sumamente realistas, los dispositivos 8K recién están saliendo al mercado, y con precios bastante elevados, lo cual hace surgir la pregunta que siempre sale cuando hay equipos con nuevas tecnologías de este tipo: ¿es completamente necesaria la grabación de material en dicha calidad para la gente normal que no hace cine?

La tecnología avanza a pasos agigantados, pero ciertamente aún tiene limitaciones que es difícil saltar. De todas formas, todos los demás factores del Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra compensan esta pequeña debilidad. Digo, puedes grabar pequeños clips en 8K de no más de cinco minutos, qué pena, pero esos 5.000 mAh de batería te van a apoyar en todo momento.

¿Un alma por otra?