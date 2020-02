Pero por qué! TikTok está probando rediseños de perfil que lo hacen parecer a Instagram

TikTok, también conocido como Douyin en China, está probando un rediseño de perfil de usuario que es notablemente similar a la red social Instagram, su competencia.

Ahora, el nuevo perfil desplaza los avatares y sigue el conteo a la izquierda, y pone más énfasis en las biografías de los usuarios.

El rediseño de TikTok fue visto por primera vez por el periodista del New York Times, Taylor Lorenz.

Looks like TikTok is redesigning user profiles to look almost exactly like Instagram (new design vs old) pic.twitter.com/uQAHPwaZoh

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) February 3, 2020