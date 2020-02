The Mandalorian: el Unreal Engine fue utilizado para efectos especiales

The Mandalorian es una de las series más populares que se han lanzado recientemente, y aunque de manera lamentable, esto no se hizo a nivel global, eso no impidió que Baby Yoda se volviera popular en todo el mundo y que se ganara el corazón de fans de la serie y de quienes se acercaban a la franquicia por primera vez.

Un proceso interesante

Si bien, Baby Yoda llegó a nosotros gracias a una mezcla de animatrónico y de animación, parece ser que la primera temporada llegó a nosotros gracias a que se usó una tecnología que nadie se hubiera imaginado que podría servir para esto, la cual es el Unreal Engine.

Este motor gráfico se usa más que nada para videojuegos, de hecho el nombre lo recibe del legendario juego llamado Unreal Tournament y el cual ha ido evolucionando muchísimo a lo largo de los años, tanto así que muchas de las locaciones en donde se grabó esta serie fueron hechas por completo usando este motor gráfico.

Algunos de los juegos más famosos que se hicieron el Unreal Engine es toda la saga de Gears of War, la serie de juegos de Batman Arkham e incluso podemos ver por ahí a Borderlands.

La versión con la que Industrial Light & Magic trabajó para crear el mundo de The Mandalorian fue Unreal Engine 4 y se usó tanto que más del 50% de toda la temporada fue posible gracias al uso de este software.

Sinceramente no es de sorprender que se use este motor, pero si es de por más curioso saber esto y más cuando sabemos que gran parte de la serie fue hecha así. Aún no se confirma si confirmarán con el Unreal Engine para las siguientes temporadas de la serie, pero lo más probable es que así sea, pues cambiar de motor sería muy complicado.