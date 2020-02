The Eyes of Darkness: la novela que predijo el coronavirus covid-19 hace 39 años

La crisis con el Coronavirus Covid-19 mantiene su evolución lenta y alarmante. En algunos casos, la especulación sobre los factores que propician su contagio son francamente confusos.

Pero también este fenómeno tiene su lado curioso y lúdico. Ya hablamos sobre cómo Los Simpson pudieron haber "predicho" parte de esta crisis. Sin embargo resulta que no serían los únicos. Ya que hay una novela, escrita hace casi cuarenta años, que habría hablado de lo que se vive hoy en el mundo.

Se trata de The Eyes of Darkness, una obra de ficción escrita por el autor best-seller Dean Koontz y publicada en mayo de 1981, donde se habla en una subtrama secundaria sobre una epidemia por coronavirus. La sinopsis general, es más o menos esta:

Una madre envía a su hijo a un viaje de campamento con un líder que ha conducido esa excursión a las montañas 16 veces sin contratiempos; hasta esta vez. Que cada campista, su hijo, el líder y hasta el conductor mueren sin explicación alguna.

Pero luego, cuando apenas va aceptando el luto de su primogénito la madre comienza a recibir señales que parecen indicar que no él no ha fallecido y que hay algo que se está ocultando.

Hasta aquí todo es genérico, pero hay una parte de la historia donde se habla de un tal "Coronavirus Wuhan-400" (Gorki-400 en la edición original) y eso es lo que se ha vuelto viral:

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl

Tal como marca la fotografía hay algunos paralelismos innegables, donde los síntomas y cualidades del coronavirus del libro se parecen al de la vida real. Aunque haya 39 años de diferencia entre la existencia de ambos. Por lo que todo mundo ahora asegura que la novela predijo todo.

Dean Koontz tiene una cuenta oficial en Twitter, cualquiera pensaría que ya habría aprovechado la ocasión para hablar del tema. Pero no, en realidad su equipo sólo la usa para promocionar su obra fuera de esa coyuntura.

I despised the villain of the 2nd NAMELESS story so much that I laughed when I killed him off. Sometimes I wonder about myself. pic.twitter.com/638LGIokrR

— Dean Koontz (@deankoontz) February 26, 2020