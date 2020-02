Como hacer sticker para WhatsApp con diferentes aplicaciones

Los stickers de WhatsApp son muy buenos por varias razones, es por eso que te diremos algunas apps en las que los puedes crear.

Hace un tiempo les compartimos la manera de crear stickers de WhatsApp con una sola aplicación de manera muy sencilla, pero esa no es la única opción que existe en el mercado para crear aplicaciones y aquí te mostramos algunas de estas.

Eso si, ten por seguro que las apps se parecen mucho entre si, por lo que es cuestión de que pruebes todas y veas cuál es tu favorita.

Sticker Maker

Esta es la app de la que les contamos en la nota anterior, sinceramente es una de las mejores aplicaciones para crear stickers pues es muy intuitiva y con un diseño muy amigable. Sinceramente es muy recomendable y si quieres saber cómo usarla, te dejamos la guía completa y el link de la app aquí.

WhatsApp: Cómo hacer stickers para la aplicación Para hacer stickers de WhatsApp se necesitan muy pocas cosas, por lo que aquí te diremos exactamente cómo hacerlos paso a paso.

Wemoji

Es muy similar a la anterior pero opciones ligeramente distintas. Aunque si destaca por una cosa, la cual es que te permite crear un paquete de stickers usando los stickers que ya has creado con anterioridad. De esa manera podrás facilitar tu trabajo a la hora de crear paquetes personalizados. Bájala aquí.

Sticker Studio

Es una app bastante interesante pues te permite añadir emojis a tus stickers, haciendo que puedas crear cosas que de otra manera no hubieran sido posibles. Muy similar las anteriores, los paquetes de stickers pueden contener un máximo de 30 stickers, así que tendrás bastante espacio para la creatividad. Puedes bajarla aquí.

Stickers Personales

Es una de las aplicaciones pioneras en cuanto a la creación de stickers para WhatsApp se refiere, y también se fácil de usar. Tan solo es cuestión de añadir las fotos desde tu galería y comenzar a recortar.

Se lleva muchos puntos extra porque a parte de ser completamente gratis, también tiene la increíble característica de no tener comerciales, eso si, no esperes ver muchas actualizaciones pues literalmente el creador no gana dinero con esta de ninguna manera. Bájala aquí.