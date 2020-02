Star Wars: Toda la saga de Skywalker llegará en 4K Ultra HD

Por fin podremos ver toda la saga completa de Star Wars en un hermoso 4K Ultra HD con una edición especial muy interesante.

Star Wars es tal vez la serie de películas más famosa de la historia, y es que sus personajes, su música y batallas. Y es justamente esto lo que hace que cualquier versión nueva de Star Wars que salga al mercado siempre va a llamar la atención de los fanáticos, justo como la que veremos el día de hoy.

Toda la saga Skywalker x2

Es complicado comprar todas y cada una de las ediciones especiales de Star Wars que salen al mercado, y no es porque uno no quiera comprarlas o porque no tenga el dinero para hacerlo (que hay que aceptarlo, si son caras en su mayoría) sino que ya van tantos relanzamiento y tantas ediciones especiales que encontrar un lugar en casa para guardar todas y además, que luzcan, se empieza a volver una tarea complicada.

Pero casi como sacado de un sueño, podemos ver ante nosotros una edición especial que pondrá en tus manos toda la saga de Skywalker en un hermoso 4K Ultra HD. Todo en discos Blu-ray. Esta edición se ve increíble tanto por dentro como por fuera.

Cuando decimos que toda la colección viene en Blu-ray, queremos decir que esta edición cuenta con 27 discos en total, de los cuales 18 son para las películas. Esto porque viene dos veces toda la saga, los primeros 9 discos vienen en 4K Ultra HD, mientras que los otros 9 discos vienen en Blu-ray estándar.

Además, los 9 discos adicionales cuentan con unas nada desagradables 26 horas extras de material adicional de todas y cada una de las películas.

Netflix libera más códigos secretos de su catálogo El catálogo de Netflix es muy basto, es por eso que aquí te daremos los códigos secretos para encontrar categorías directamente.

Si te preguntas en cuánto estará esto, entonces prepara tu billetera porque saldrá en Estados Unidos como exclusiva de Best Buy en $249.99 dólares y lo podrás comprar a partir del 31 de marzo. Por otro lado, lo podrás encontrar en Amazon UK a unos £199.99 a partir de Abril 20 del 2020.