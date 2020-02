Star Wars: Rian Johnson revela su opinión de The Rise of Skywalker

La más reciente trilogía de Star Wars dividió a todo mundo, tanto fanáticos como críticos y hasta a directores. Ahora Rian Johnson hablará del episodio IX.

Star Wars es tal vez la franquicia sobre batallas espaciales más famosa del mundo y es por eso que la más reciente trilogía se volvió tan polémica. Dada la enorme cantidad de seguidores que tiene La Guerra de las Galaxias, era obvio que intentar lanzar más películas de manera apresurada no iban a lograr ser del agrado de todos.

Alguien si es feliz

En el 2017 fue Rian Johnson quien dirigió The Last Jedi y con esta película logró destrozar casi todo lo que se había construido en casi 40 años de historia y por esto fue fuertemente publicado por todos.

Es por eso que cuando J. J. Abrams tomó el control de la dirección del último filme, le costó mucho trabajo parchar todos los errores que se hicieron en la cinta anterior, aunque haciendo unos cuantos desastres por su cuenta también, cabe aclarar.

Pero a pesar de que ya ha pasado un tiempo considerable desde la salid de The Rise of Skywalker, Rian Johnson no se había dado el tiempo de comentar sobre esta última cinta, hasta ahora.

Esto ocurrió durante la alfombra roja de la premiación de los Oscars 2020, en donde confirmó que el último episodio le gustó muchísimo.

“Me divertí mucho. Me hizo sentir muy orgulloso ver cuánto corazón y alma le metió JJ. Y ver a mis amigos en la película, hace que todo llegue a una conclusión. Si, para mí, como fanático de Star Wars, fue una experiencia realmente especial.”

Bueno, al menos sabemos que no tiene remordimientos respecto al cambio de director, pero si parece que tuvo muy mal gusto en cuanto a películas, aunque la respuesta es tan ambigua que hasta parece que ni la vio.

Bueno, como dice aquel dicho, en gustos se rompen géneros y cada quien tiene el derecho de que algo le guste o no.