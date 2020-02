Todo lo que sabemos hasta ahora del Galaxy Fold 2, que vendría con S-Pen incluido

Cuando Samsung nos presentó su Galaxy Z Flip todos creímos que se trataba técnicamente del sucesor espiritual del relativamente fallido Galaxy Fold. Pero no, ahora todo apunta a que eso era una equivocación y que en realidad hay un nuevo terminal en vías de desarrollo.

Este nuevo smartphone de pantalla plegable se llamaría Samsung Galaxy Fold 2 y básicamente, por lo que se sabe hasta el momento, sería algo así como una versión corregida y aumentada del modelo anterior.

Por la naturaleza de su situación es poca la información que se tiene sobre este terminal. Pero los informes relativamente confiables que se han filtrado hasta ahora señalan algunas cualidades interesantes en sus especificaciones técnicas.

Galaxy Fold 2: front cover is infinity V display. Main is either hole punch or under display camera. New form of SPen. S20+ camera setup. Ceramic and stainless steel. Will come in Blue, Silver, Gold, Pink, Black.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 17, 2020