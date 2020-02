Salud: científicos logran curar la diabetes de ratones con un nuevo método

La diabetes podría estar mucho más cerca de ser eliminada gracias a un nuevo métodos en el que se está trabajando en los Estados Unidos.

Una nueva técnica podría curar la diabetes por un tiempo considerable, pues reciente experimentos en ratones con diabetes resultaron muy positivos. Si, son grandes noticias.

Atacando el problema desde otro ángulo

De acuerdo con científicos de la Universidad de Washington, este nuevo tratamiento logra convertir células para que puedan reemplazar a aquellas que no están generando insulina. Pero vayamos por partes.

Cuando una persona tiene diabetes, esto se debe a que las células beta del páncreas no se encuentran generando suficiente insulina, es por eso que se debe administrar una dosis constante a las personas cada que sus niveles se encuentren bajos.

Pero este nuevo estudio ataca directamente el problema al implantar células beta en el páncreas para que este vuelva a generar la insulina necesaria.

El proceso consiste en transformar células madre en células beta, lo que podría en teoría, funcionar para curar por completo la diabetes. Curiosamente, esto logró funcionar a la perfección con ratones que tenían diabetes muy severos, con un total de 500 miligramos de azúcar por cada decilitro de sangre.

Y aunque parece que ya casi se encuentra listo este tratamiento para salir al mercado, la verdad es que no es así. El asunto es que cada que se convierten células madre en en otro tipo de células beta, algunas se vuelven células que no tienen nada que ver con el páncreas.

Es decir, si se necesitaban mil millones de células beta para curar la diabetes, en el proceso de convertirlas se pueden generar células de hígado o de otras partes del cuerpo, las cuales no dañan al organismo pero si hacen que se requieran transformar otras 25 millones de células aproximadamente, y cuando eso se hace, surgen otras que no tienen que ver y así, se va complicado el proceso.

Sin embargo, parece que los investigadores tienen mucha fe en este proceso y aunque la cura no es definitiva, los ratones que recibieron el tratamiento lograron curarse por completo en durante 9 meses antes de volver a sufrir diabetes.