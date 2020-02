Potencia en envase (ultra) chico: review del nuevo Asus ZenBook 14 [FW Labs]

Pensaba que con el peso del Asus Zenbook 14, menor tamaño significaba menor poder, pero sí se podía llegar a un punto medio ideal.

Hace un tiempo tuve la suerte de probar el Zenbook Pro Duo de Asus. Me enamoré de ese equipo, y al parecer no fui la única, ya que ganó el premio a Gadget del Año en la Pila de Oro 2019, los premios de Fayerwayer.

De aquel equipo lo que me conquistó fue su pantalla doble, una característica que lo diferenció y puso por sobre otros en su gama. Recuerdo lo entusiasmada que estaba cuando me tocó hacer ese review, por lo que intenté poner a prueba el computador en muchos contextos. Sin embargo para ese fin, tuve que llevarlo a todos lados en mi mochila. Por esos días mi espalda estaba destruída. Como expliqué en aquel texto, aquella máquina no era muy transportable, sino que más bien se trataba de un computador estacionario.

Para mi alegría, esta vez pude probar el Asus ZenBook 14 UX433FN. También con pantalla doble, pero más pequeño y extremadamente transportable. Mi espalda y yo estuvimos muy entusiasmadas.

Potencia

Inevitablemente, lo primero que pensé al tenerlo en mis manos fue "¿menor tamaño significa menor poder?". Después de haber probado el Zenbook Pro Duo con excelentes resultados, me fue imposible no dudar de este equipo. ¿Qué tal anda en rendimiento, si es tan pequeño? y lo digo yo que mido 1,5 m. Estarán felices de saber que su escala no sacrifica potencia. El poder que Asus promete, con los últimos procesadores Intel® Core™ y con componentes de alta calidad y alto rendimiento, el ZenBook 14 lo entrega. Procesador Intel Core i7, hasta 4.6 GHz con su modo Turbo Boost, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX150 que te permite correr sin problemas juegos como Grand Theft Auto V, Overwatch y Counter-Strike: Global Offensive. Un equipo que te acompañará a retocar fotos, editar videos o todo lo que necesites, con velocidad.

Diseño

Pero lo que realmente destaca de este portátil, es efectivamente eso: su portabilidad. Pesa 1 kg aproximadamente, es decir, ultra liviano, ideal para transportar. Al parecer Asus no se tomó a la ligera la idea de hacerlo compacto, por lo que esta versión es 13% más pequeño que la generación anterior del Zenbook 14. De entre los laptops de 14″ es uno de los más pequeños del mundo. Es tan liviano y delgado, que a veces me olvidaba que lo llevaba en la mochila. Si eres como yo, que no para de trabajar y necesitas un equipo que se adapte a tu estilo de vida nómade, cómo te explico la alegría que este computador te va a dar.

Pero hablemos de su diseño más a fondo. La forma en que Asus adaptó la doble pantalla del Zenbook Pro Duo para adaptarse a esta maravilla ultra compacta, es totalmente un acierto. El mouse pad tiene las mismas funciones que en el otro equipo, y puede convertirse en un teclado numérico táctil. De correcta luminosidad, el tamaño me acomodó y es un plus en el factor coolness, que aunque no vital, siempre es algo que me gusta que mis equipos tengan.

Batería

Como moví el equipo de un lado para el otro, para realizar distintos proyectos en distintos lugares, no me percaté de lo mucho que duraba la batería hasta el momento en que me tocó cargarla. Me atrevería a decir (solo desde la experiencia, y sin pruebas concretas que lo respalden) que supera a otros equipos por mucho, incluso al Zenbook Pro Duo. Si fue capaz de acompañarme en mi ajetreada jornada laboral, de seguro aguantará la tuya. La duración de la batería con una carga puede alcanzar fácil las 13 horas.

Pantalla

Y lo último que quise poner a prueba fue su pantalla. DE VERDAD de 14″, ya que cuenta con diseño NanoEdge sin marcos. Con biseles ultradelgados, tiene solo 2,9 mm de grosor en los lados, 3,3 mm en la parte inferior y solo 6,1 mm en la parte superior para acomodar la cámara. Un 7.

Recomendadísimo

¿Será que Asus está haciendo todo bien? Su propuesta en general, y en particular este computador, se ajusta a mis necesidades en general e incluso va más allá. ¿Necesitaba dos pantallas táctiles en un equipo ultra ligero, para llevar a todos lados? En realidad no, pero si me dan la opción, la tomo. Un equipo que tiene sus propias fortalezas, y que de seguro puede con cualquier tarea que le encomiendes.