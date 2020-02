La mejor forma de hacer las cosas: review del Huawei Y9s [FW Labs]

A continuación te contamos cómo se comportó el Huawei Y9s durante los días que probamos el dispositivo, que a modo de adelantó nos dejó más que conformes.

Huawei renovó este 2020 uno de sus equipos de gama media, nos referimos al Y9s, móvil que cuenta entre algunas de sus características con un lente selfie Pop-Up, además de una triple cámara.

Durante algunos días, utilicé este móvil como teléfono personal y ahora les contaré cómo fue mi experiencia con él, adelantándoles que su uso y prestaciones me dejaron bastante contento.

Estas son las especificaciones técnicas del terminal de la compañía oriental:

Pantalla IPS de 6.59 pulgadas, sin interrupciones

Procesador Kirin 710F

6 GB de RAM

Emui 9.1

128 GB de almacenamiento ampliable vía MicroSD

Cámara triple, sensor principal de 48 MP + Ultra gran angular de 8 MP y sensor de profundidad de 2 MP

Cámara frontal retráctil Pop Up de 16 MP

Batería de 4.000 mAh

Lector de huellas lateral, carga rápida vía USB-C

Radio FM incorporada

Diseño

Cuando entramos en detalle en este apartado, nos llevamos un grata sorpresa con el móvil de Huawei. Contamos con un dispositivo muy bien construido, delgado, liviano y casi sin bordes perceptibles en la parte frontal.

El no tener marcos ni notch en la pantalla nos permite tener una experiencia multimedia más que buena con este móvil, recalcando además la buena calidad que nos encontramos en el panel. Esto ocurre principalmente porque la cámara selfie del móvil viene incorporada en la forma de Pop-Up, o sea, es una pieza mecánica que se asoma a conveniencia.

En la parte trasera, contamos una carcasa de cristal con la que no tendrás problemas al sostener el móvil porque el borde de aluminio genera que la sensación de agarre del dispositivo se sienta bastante bien en la mano. Por otro lado, tenemos una triple cámara trasera más un flash ubicado en la parte inferior de los lentes, los que en su conjunto, ocupan poco espacio en la parte de atrás del móvil.

El lector de huellas lo encontramos en el lateral derecho, para ser desbloqueado con el dedo pulgar, además de los botones para subir y bajar volumen que se encuentran en el mismo lugar. En la parte inferior del móvil, tenemos en orden de izquierda a derecha: conector de audífonos, conector USB Tipo C y parlante.

Rendimiento

En este apartado traigo gratas noticias. Si estas interesado en este móvil, no deberías tener problema alguno en el rendimiento diario con las aplicaciones que utilizamos día a día. El teléfono funciona rápido, responde bien y en general el procesador ejecuta de buena forma las apps, el tener 2 GB extra de RAM en comparación a su versión "normal" si hacen una diferencia.

La pantalla es otro punto positivo en este teléfono, ya que contamos con un panel que está certificada con TUV Rheinland, que tiene como función principal bloquear la luz azul dañina para la vista. Tras el uso diario note buen contraste y nivel de brillo, por lo que las sensaciones que me deja me permiten recomendarla tranquilamente.

El sonido del dispositivo es correcto, no es el mejor que podemos encontrar en esta gama de precio, pero cumple bien y no deberías tener problemas al momento que te encuentres consumiendo contenido multimedia. La batería entrega resultados correctos y no tendrás problema para llegar al final del día bajo uso normal, entregando en promedio unas cuatro horas y 20 minutos de pantalla encendida.

En este nuevo Y9s debemos destacar el funcionamiento de su cámara Pop-Up, donde el mecanismo para subir y bajar el lente no presenta dificultad alguna. Sea donde te encuentres, el sistema es rápido y efectivo, además de que, si te cae el móvil mientras estas sacando una foto, se activa un sensor que hace que el lente se guarde de forma inmediata para evitar daños.

Cámara

El Huawei Y9s integra en esta ocasión una triple cámara trasera, donde tenemos como opciones como gran angular y un lente común que nos entrega una resolución total de 48 MP. Si vamos directamente a los resultados que obtuvimos con este móvil, te podemos adelantar que no deberías quedar decepcionado al utilizar sus cámaras.

Durante el día, en general, tenemos buenos resultados en las imágenes, contando con un buen rango dinámico, contraste y definición de color en la mayoría de fotografías que capturamos con el dispositivo. Situación similar ocurre con la cámara selfie, que al contar con 16 MP de resolución, nos entrega resultados correctos en las imágenes.

Si nos vamos al apartado nocturno, las buenas noticias se mantienen. El Y9s se comporta de buena manera en la mayoría de escenarios al que lo expuse durante los días que lo utilicé, recalcando el modo noche, que mejora aún más los resultados de las imágenes tomadas con poca luz.

En lo que respecta al video, el móvil nos permite grabar a una resolución total de Full HD a 30 fps por segundo, entregándonos resultados correctos sin ser sobresalientes. Punto positivo para la cámara gran angular, que nos da una opción "extra" al momento de querer sacar fotografías.

Palabras al cierre

El nuevo Huawei Y9s es un dispositivo que funciona bien en todos los apartados y en general nos entrega un rendimiento acorde a lo que Huawei promete, por lo que no podemos hacer nada menos que recomendarlo.

Si estas en búsqueda de un dispositivo que cumpla de gama media que ofrezca un buen rendimiento y prestaciones acordes a su precio, no puedes dejar pasar esta opción.

El Huawei Y9s lo puedes encontrar disponible en las principales tiendas retail del país a un precio de CLP$319.000.