Probamos la Rebel Whopper dos días seguidos y este es nuestro veredicto final

Desde ya le pido disculpas públicas a mi nutricionista.

Cuando nos invitaron al lanzamiento de la Rebel Whopper, ciertamente sin saber de qué se trataba todo esto, no puedo evitar negar que no tenía idea de en qué embrollo me podía estar metiendo. Digo embrollo no en un mal sentido, sino en la respuesta que tuvo nuestra primera nota al respecto, generando todo tipo de comentarios, desde alabanzas a una idea sustentable en el tiempo, hasta gente que pensó que ese texto no fue suficiente y que necesitaban la tabla de valores nutricionales para complementar dicha información (en serio… y nada, acá está).

Así que bajo la premisa de que la nota que anunciaba esta nueva hamburguesa resultó no ser satisfactoria para todos, ayer, como equipo, nos dispusimos a ir a un restaurant de Burger King a probar la nueva invención de la marca estadounidense y los chilenos de NotCo, y me encantaría decir que fue por fines periodísticos que involucran la línea editorial de FayerWayer de una manera más que obligatoria, pero en verdad era porque 1.- estábamos recién pagados y 2.- teníamos hambre, así que no teníamos nada que perder.

Burger King lanzó en Chile una Whopper que no tiene nada de carne Burger King nos invitó al lanzamiento de una Whopper que sabe a carne, se ve como carne, pero hermanos míos, no tiene nada de carne. Comprobado.

El lanzamiento

Ni siquiera bastó con entrar al Teatro Oriente para darme cuenta de que el lanzamiento de lo que fuera que fuese a mostrar Burger King ese día iba a ser algo pomposo. Por unos años, tuve algún grado de acercamiento al mundo de la producción de eventos, y cuando noté que habían varios argentinos metidos en todo esto, dándole instrucciones a medio mundo, de inmediato dije "esto tiene que ser algo serio".

A medida que pasaba el tiempo, y el hall central del teatro se iba llenando de gente, comenzaron a pasar distintos promotores/meseros con bandejas en sus manos, regalando Whoppers y papas fritas a los presentes del lugar, y mientras todos estábamos comiendo, la gente seguía expectante: ¿de qué diablos se trataba todo esto? Nadie lo sabía. Y estaba pensando en eso, cuando la encargada de prensa me llama a un rincón para juntarme con otros periodistas.

– ¿Le sentiste un sabor raro a la hamburguesa?

– Eh, ¿no?

– Ya, lo que pasa es que esa hamburguesa no tiene carne.

No sé si la conversación ocurrió exactamente así, pero eso recuerdo en mi cabeza. Eso y la confusión. Confusión porque, en ese instante, no tenía idea de qué estaba comiendo y lo único que sentía eran signos de interrogación invadiendo todo mi cuerpo.

Obviamente, en momentos así, uno empieza a agudizar los sentidos y comencé a notar los sabores que tenía en mi boca. No pude notar mayores diferencias entre una Whopper común y corriente, más allá de la textura de la Rebel Whopper (un poco más suave y "cremosa", por decirlo de alguna manera) y el hecho de que lo único grasoso que sentí en todo ese momento, fue en verdad el jugo de los tomates y la salsa, pero nada relacionado a la hamburguesa en sí. El resto seguía igual que siempre: para mi paladar, las dos hamburguesas eran exactamente iguales y no había más que agregar al respecto. O eso pensaba.

El día siguiente

Llegué a la oficina pensando que, si te gustaban las Whoppers, realmente no ibas a sentir demasiada diferencia entre una versión y otra, no obstante, no contaba con un detalle bastante importante: nuestra compañera, Karina Valle, es la persona más fanática de Burger King que he conocido en la vida. Claramente, no dudó en empapelarme en preguntas al respecto, y finalmente todo decantó en que fuéramos todos, como equipo, a almorzar a uno de estos locales de comida rápida.

A propósito del lanzamiento de la hamburguesa Rebel Whopper de Burger King, creada por los chicos de NotCo, te mostramos… Posted by FayerWayer on Thursday, February 27, 2020

Si bien pensé que todas las opiniones iban a cuadrar con la mía, sólo tres de cuatro personas estábamos en el bando de "es igual". Sólo Karina puso un punto aparte y dijo que no, no era igual.

Ayer fuimos a comer la Whopper nueva a un Burger King y a la @keivalley_ no le gustó. pic.twitter.com/slbn1IQEXB — Manuel (@operador_) February 28, 2020

Y sí, hasta el día de hoy mantiene su opinión.

Dado esto, le pedimos que escribiera algo al respecto y esto fue lo que dijo:

Soy fanática de la comida rápida y de Burger King. Podría parecer que soy extremadamente carnívora, pero la verdad es que no me complica una dieta vegetariana. De hecho, en el pasado, mantuve una dieta libre de carne por 8 años ininterrumpidos. Cuando supe que la cadena había lanzado una hamburguesa libre de carne, y que prometía un sabor idéntico a la Whopper original, me entusiasmé. Pensé que era una buena oportunidad para darle un giro a un plato que consumo regularmente. Lamentablemente, la hamburguesa no cumplió mis expectativas, que quizás eran muy altas. La textura no es la misma, y al masticarla se siente un poco más "chicloso". Me pareció seca y no me gustó que fuera así, ya que parte importante de la hamburguesa ícono de Burger King es que la carne es robusta y jugosa. Le sentí mucho sabor a legumbres, y no siento que combine con el resto de los ingredientes. Como una proteína vegetariana para comer en un sandwich me pareció una buena opción, pero en mi opinión el sabor no se parece a la Whopper clásica. Si no me hubieran dicho que se trataba de una Rebel Whopper, definitivamente me hubiera dado cuenta que había algo distinto. Conozco muy bien el sabor de la hamburguesa de Burger King. Una lástima, porque me encanta que las cadenas innoven así.

El veredicto final de la Rebel Whopper

Partamos por el principio: la Rebel Whopper no es una opción vegana, ya que es cocinada en la misma parrilla que el resto de sus hamburguesas, motivo más que suficiente como para que la empresa no la esté vendiendo como tal. Es una opción, la cual podría contener ciertos retazos de carne animal, así que ojo con eso (tirón de orejas para BK, por cierto).

En cuanto al sabor, debes ir muy seguido a comer a estos restaurants como para sentir alguna diferencia entre un producto y otro, pero para un consumidor promedio, la verdad es que el cambio no se nota tanto. En mi caso particular, si es que la chica de prensa no me dice que lo que estaba comiendo no era carne, ni siquiera me doy por enterado. Es un producto que está muy bien logrado, que podría mejorar un poco en cuanto al sabor para emular de mejor manera a su versión original, pero ciertamente es mucho mejor que las salchichas veganas. Por dios, qué producto más asqueroso.

En mi escala Wendy's de hamburguesas (nada que se llame igual que mi mascota puede ser malo), a la Rebel Whopper le doy un 8 de 10.

Este nuestro segundo review de hamburguesas vegetarianas, el primero fue la de Impossible Foods en CES 2019, y de seguro se vienen más, porque la tecnología a disposición de la nutrición es, sin duda, un ángulo espectacular. Desde ya le pido disculpas públicas a mi nutricionista. De verdad, nunca más como chatarra dos días seguidos. Lo juro.