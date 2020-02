Qué es el pangolín y cuál es su relación con el Coronavirus

La crisis mundial con el coronavirus ha alcanzado niveles más serios durante los últimos días. Los científicos siguen tratando entender el origen de esta enfermedad y parece que ya dieron con una pieza clave del rompecabezas: el pangolín.

Este animal exótico y en peligro de extinción, también conocido como manis, habría sido la especie intermediaria para que fungió como vínculo para el desarrollo del coronavirus en humanos.

Al menos eso es lo que han asegurado un grupo de científicos e investigadores chinos de la Universidad Agrícola del Sur de China (vía Publimetro México), en una reciente conferencia de prensa donde compartieron sus últimos hallazgos.

En donde analizaron más de 1.000 muestras de metagenomas de animales salvajes. Para encontrar que el pangolín sería el huésped intermedio más probable del coronavirus:

The genome sequences of the novel #coronavirus strain separated from pangolins were 99% identical to those from infected people, indicating pangolins may be an intermediate host of the virus, a study has found. pic.twitter.com/YcHqMxc6N4

— China Science (@PDChinaScience) February 7, 2020