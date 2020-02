Primer caso de coronavirus en Brasil: un hombre que había estado en Italia

Se rompió la racha de Latinoamerica sin casos. Ya hay un caso de coronavirus en Brasil. Un hombre de 61 años es el primer caso confirmado de la enfermedad, aunque el Ministerio de Salud pidió pruebas adicionales.

Se trata de un paciente masculino, de 61 años, que estuvo en Lombardía, Italia, hasta el 21 de febrero. Acudió al Hospital Israelita Albert Einstein, en San Pablo, la ciudad más poblada del país, informó el ministerio en un comunicado.

"Con resultados preliminares realizados por la unidad de salud y de conformidad con el Plan Nacional de Contingencia, el hospital envió la muestra del examen al laboratorio nacional de referencia, Instituto Adolfo Lutz, para su contra prueba", agregó el ministerio.

El comunicado del ministerio señala que comenzó con signos y síntomas (fiebre, tos seca, dolor de garganta y secreción nasal) compatibles con la sospecha de enfermedad de coronavirus (Covid-19). El paciente está bien, con signos leves y ha recibido pautas de precaución estándar", se cita del documento, publicado en portugués.

Com resultados preliminares realizados pela unidade de saúde e de acordo com o Plano de Contingência Nacional, o @hosp_einstein enviou a amostra do exame para o laboratório de referência nacional, Instituto Adolfo Lutz, para contraprova.

— Ministério da Saúde (@minsaude) February 25, 2020