Predicciones Premios Óscar 2020 por FayerWayer... o por lo menos un intento [FW Opinión]

Hoy se realizará la 92º ceremonia de entrega de los Premios de la Academia. Intentamos adivinar qué películas serán las ganadoras de este año.

Hacer predicciones para los premios Óscar siempre es un riesgo de quedar en ridículo. La Academia tiene un historial de votar impredeciblemente, por lo que cualquier intento de adivinar antes de tiempo los resultados a menudo termina en vergüenza. A pesar de esto me obligaron nos dispusimos a hacer nuestras propias predicciones de ganadores, solo por las risas que este artículo generara el lunes en la oficina.

La verdad es que no hay una ciencia cierta para saber qué película podría hacerse del galardón. Lo que sí hay, son asunciones de qué es lo que la Academia busca en un ganador. Se dice que le gustan las actuaciones en biopic. Al parecer también se suele premiar a cintas con personajes atormentados, en especial como premio a mejor actuación. No hay nada definido, excepto que la Academia no es muy fan del cine de directoras mujeres y mucho menos de su trabajo como para merecer una nominación.

The Irishman

La épica y larga película de Scorsese tuvo opiniones divididas entre quienes pelearon esta batalla de 3 horas y media y la ganaron. Sonó como favorita para todos los premios de la temporada desde su estreno. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no ha ganado casi ninguna de las muchas nominaciones que obtuvo. Quizás con una hora y media menos habrían saltado un par de estatuillas por ahí.

Por qué podría ganar: El combo historias de mafiosos + Scorsese + su squad de actores emblemáticos siempre funciona y a la Academia le encanta. Joe Pesci y Al Pacino comparten categoría como posibles ganadores del premio al Mejor Papel de Reparto, y aunque la actuación de Robert De Niro fue ignorada, sube el nivel de la cinta.

Qué le juega en contra: Que sea una película de Netflix quizás pueda ser una característica que a los miembros de la Academia no termine por convencerlos. A pesar de que se trata de Scorsese, puede que este sea un factor importante entre los puristas del cine clásico, que generalmente son los que votan por este tipo de producciones.

Joker

Aunque pueda dolerle a Marvel, se trata de LA película basada en cómics del año. Joaquin Phoenix lleva en sus hombros la cinta, interpretando un papel que ya le había dado un triunfo al difunto Heath Ledger. La película viene arrasando esta temporada de premios con Phoenix ganando como mejor actor, por lo que es el favorito en esa categoría.

Por qué podría ganar: Joaquin Phoenix. Su interpretación del Joker como una persona con problemas mentales a la cual el sistema le falló, eleva la cinta. Ha sido aclamada por el público y la crítica. El tono de la película, más serio y crudo, es más del estilo Óscar y podría tener una oportunidad.

Qué le juega en contra: Que sea una película sobre súper héroes (en este caso, súper villano) puede no ser del gusto de la Academia, que suele votar a cintas más clásicas.

Mujercitas

Con un elenco de primer nivel, Mujercitas está nominada en 6 categorías, incluyendo mejor película. La versión de la directora Greta Gerwig del clásico de Louisa May Alcott es una mirada refrescante a una historia que ya ha sido llevada a la pantalla otras veces. La gracia de la cinta radica en que esta versión pretende ser fiel a la mirada feminista que Louisa May Alcott realmente tenía sobre la historia.

Por qué podría ganar: Mujercitas es el tipo de película que usualmente la Academia adora. De época, con personajes femeninos fuertes en enormes vestidos. Un drama familiar con un elenco que incluye a Saoirse Ronan, en un papel que le entregó su cuarta nominación al Óscar. Laura Dern y Meryl Streep solo le otorgan más oportunidades de ganar a la cinta.

Qué le juega en contra: Que la Academia haya ignorado a Greta Gerwig para la categoría de mejor directora, quizás es una pista de que no corre con ventaja en la carrera por la estatuilla.

Jojo Rabbit

La película del director Taika Waititi, que lo incluye en el elenco como un Hitler amigo imaginario de un niño (?) es una delirante visión del nazismo. Una mirada a la guerra desde la perspectiva infantil. Muy en el estilo de Waititi, la cinta es muy divertida y colorida, al igual que en sus películas anteriores (Thor, What we do in the Shadows).

Por qué podría ganar: Las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre todo historias humanas en torno al nazismo siempre tienen muchas posibilidades de ganar. Quizás el giro cómico que Waititi eligió para contar una historia que continuamente se lleva a la pantalla grande logra convencer a los miembros de la Academia.

Qué le juega en contra: Ser una comedia, con tonos de parodia, nunca ha sido algo que a la Academia le guste mucho para ocupar el lugar de mejor película. De ser ganadora marcaría un precedente.

Marriage Story

La historia de un matrimonio (duh), pero más bien cómo este se derrumba. Se dice que un divorcio puede sacar lo peor de la gente y eso es lo que precisamente explora esta cinta. Las muy aclamadas actuaciones de Scarlett Johansson y Adam Driver son el motor de la historia. Escenas con mucho diálogo, de entre todas las nominadas es la más cercana a lo teatral. Laura Dern brilla en un papel secundario que solo la convierte en un film más sólido aún.

Por qué podría ganar: Un drama humano, sobre una familia (blanca y millonaria) que se rompe es muy cercano a lo que se asume la Academia busca en un ganador. Una cinta llena de Oscar clips.

Qué le juega en contra: Que sea íntima podría ser perjudicial en una temporada de premios en que todas las otras películas nominadas cuentan historias épicas.

1917

Durante la Primera Guerra Mundial, dos soldados británicos reciben órdenes para cumplir una misión que nadie creía posible. La cinematografía de esta película es alucinante. La decisión del director de contar la historia en planos secuencias y de efectos especiales análogos la convierten realmente en una obra de arte.

Por qué podría ganar: Es todo lo que la Academia busca. Drama de guerra, con un claro héroe. Un elenco 99% masculino. Una maravilla técnica.

Qué le juega en contra: Si bien es un drama épico, quizás la forma pudo haber superado al fondo esta vez. La historia podría haber tenido un poquito más de profundidad. Hay pocos diálogos que resuenen en la audiencia tras ver la cinta, porque sus fortalezas radican en otros aspectos.

Ford vs Ferrari

El blockbuster de la temporada. La película de domingo que nadie va a cambiar cuando sea transmitida en televisión. Una muy entretenida adaptación de la historia de cómo Ford diseñó su primer auto de carreras. Llena de trivia histórica, Christian Bale y Matt Damon son el motor de esta película (pun intended) sobre la fortaleza mental de dos hombres, con triunfos deportivos y autos de fondo. Testosterona al límite.

Por qué podría ganar: En un Estados Unidos en la era Trump, esta película tiene muchas posibilidades de ganar. Con un trasfondo netamente capitalista, la cinta desarrolla la guerra entre la gran empresa norteamericana de autos y perfila a la marca extranjera Ferrari como su némesis. Habla sobre patriotismo y héroes deportivos. Además está basada en una historia real, algo que la Academia generalmente premia.

Qué le juega en contra: Netamente busca entretener, y quizás le falta el aspecto artístico que tienen las demás nominadas en esta categoría.

Once Upon a Time in Hollywood

El homenaje de Tarantino al cine. Con el cast más cool de entre todas las nominadas, se desarrolla en el Hollywood de finales de los 60's con todo lo que eso implica: escenografías, maquillaje, moda, música, onda. Algunos la posicionan como la película definitoria del estilo Tarantino.

Por qué podría ganar: Esta película es esencialmente Tarantino, que históricamente tiene una relación un poco complicada con la Academia. Sin embargo, con una trayectoria aclamada, podría ser el momento en que la Academia reconociera su importancia para el cine, otorgándole la estatuilla a mejor película. Una carta de amor a la época dorada de Hollywood quizás toca la fibra de la nostalgia entre los miembros de la Academia.

Qué le juega en contra: La cinta ha dividido a la audiencia, teniendo muchos detractores. La elección para el final no convenció a todos. Además, la Academia no es conocida precisamente por su amor a la acción.

Parasite

La sorpresa de la temporada. La película del director Bong Joon-ho ha arrasado durante esta temporada de premios. Ya ha ganado muchas de las estatuillas a las que fue nominada. Con sólidas actuaciones y una dirección de fotografía sublime, cuenta una historia que ha calado profundo en nuestra sociedad. Tan universal que traspasa fronteras y culturas. Además, cuenta con un giro final inesperado, lo que siempre ayuda a una película en carrera por un Óscar.

Por qué podría ganar: La crítica profunda que Parasite hace de nuestra sociedad la convierte en una de las más relevantes en el clima político actual.

Qué le juega en contra: Que haya sido nominada a Mejor Película Extranjera quizás le juega en contra a la cinta. Es muy probable que se lleve la estatuilla en la categoría extranjera, en cuyo caso es más difícil que gane también en la categoría Mejor Película. Ojo, que no es imposible.

Predicciones

Después de mucho análisis sobre las fortalezas y debilidades de cada película, logramos llegar a un veredicto. Claramente la posibilidad de adivinar es de 1 en 9, por lo que es difícil saber a cierta ciencia, pero igual nos arriesgamos. Y el Óscar según FayerWayer es para…

1917

La película de guerra está creada para ganar esta categoría y en mi humilde opinión, lo más probable es que lo consiga. Puede que te haya gustado o no, pero nadie puede decir que no está hecha de manera magistral. En eso deberíamos estar todos de acuerdo.