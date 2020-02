PlayStation: anunciados los juegos gratuitos de marzo para usuarios de PS Plus

Los juegos que estarán gratuitos para los usuarios de PlayStation Plus para marzo del 2020 ya fueron anunciados y aquí te decimos cuáles son.

Por fin PlayStation ha dado a conocer los juegos que estarán disponibles de manera gratuita para el mes de marzo y sinceramente, son títulos muy buenos.

Ir rápido y escalar

Uno de los juegos que estarán disponibles para PS Plus es el mismísimo Sonic Forces, en vista de la popularidad de la película, seguramente muchos querrán jugar algo relacionado al erizo más rápido del mundo.

Si bien, no es el mejor juego de la saga, también está muy lejos de ser el peor y puedes encontrar muchas maneras de divertirte, en especial con el creador de personajes, el cual te permite crear a tu personaje original para ayudar a Sonic y a sus amigos a enfrentarse al Dr. Eggman. Creo que vale la pena darle una oportunidad.

Por otro lado tenemos a uno de los juegos favoritos de todos, el cual es Shadow of the Colossus, uno de los juegos que sirve como exponente para demostrar que los videojuegos pueden ser arte.

En este título debes enfrentarte a bestias colosales con una espada, un arco y tu fiel caballo, todo para intentar revivir a un ser querido. Es una aventura como pocas y una experiencia que debes jugar al menos una vez en la vida, no te vas a arrepentir.

Ambos juegos estarán disponibles a parte del 3 de marzo y hasta el 6 de abril, así que tienes tiempo para conseguirlos.

De igual manera, aún puedes descargar los juegos de febrero, así que si quieres aprovechar y hacerlo, aún estás a tiempo.

Por si no sabías cuáles son los títulos que PS Plus ofrece en febrero, estos son Bioshock: The Collection y The Sims 4, además de que añadieron un tercer juego, el cual es exclusivo de VR y se llama Firewall Zero Hour.

Sin duda se lucieron desde el mes pasado y en marzo el panorama se ve igual de bueno.