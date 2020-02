PlayStation 5 ya cuenta con su página web oficial

Lo malo es que no hay detalles del PlayStation 5, pero sí un landing page muy bonito.

Una de las consolas más esperadas por todos los gamers es la PlayStation 5, sin embargo, son pocos los detalles reales que tenemos sobre este dispositivo. Por mientras, Sony determinó que era completamente necesario crear un sitio web para dicha estación de juegos (literalmente), por lo que el día de hoy publicaron su creación en la página oficial de la marca.

Ahora, claro, podríamos pensar que todo lo anterior estaría lleno de información sobre el eventual y esperadísimo nuevo lanzamiento de los japoneses, no obstante, no es así. Lo único que podemos ver es el logo oficial de este artilugio de entretenimiento y una pequeña declaración de Sony, quienes afirman no estar en condiciones de entregar detalles sobre la nueva generación de PlayStation. O sea, básicamente, estamos frente a un bonito landing page. Y nada más. En serio, nada más.

Sobre la nueva PlayStation

Desde la marca afirman lo siguiente:

Hemos comenzado a compartir algunas de las increíbles características que pueden esperar de la PlayStation 5, pero aún no estamos exactamente listos para revelar por completo la próxima generación de PlayStation. Regístrate aquí para estar entre los primeros en recibir actualizaciones en cuanto las tengamos, incluyendo noticias acerca de la fecha de lanzamiento, su precio y la parrilla de juegos de lanzamiento de la PS5.

Sobre eventuales fechas de lanzamiento y diseños finales, nada de lo que se ha publicado hasta ahora es 100% confiable, más allá del propio texto que podemos ver en este nuevo sitio. Lo cierto es que, según este ínfimo dato, la nueva PlayStation 5 sería lanzada a finales de este año, probablemente para la época navideña, pero no podemos dar nada por seguro aún.

Una buena idea sería registrarse en la página de la PS5 para recibir de primera fuente estas noticias, a pesar de que, sorprendentemente, no hay ningún lugar ni espacio disponible en el sitio web para poner nuestro correo electrónico. ¿Es este landing page un trabajo en curso y todos los medios se percataron de esto antes de que estuviera completamente listo? Posiblemente, pero ya está. Este es el lugar al que hay que recurrir para enterarnos de todo. O también lo puedes leer en FayerWayer, lo que más te acomode. Nosotros felices te recibimos acá.