PlayStation 5: Ubisoft confirma que tendrá retrocompatibilidad

PlayStation 5 sigue siendo un misterio para todos pero parece que hay cierta información rondando por ahí que nos hará felices a todos.

El PlayStation 5 ha creado ya muchas expectativas entre todos los aficionados de los videojuegos, en especial porque no se ha dado a conocer básicamente nada de manera oficial, es por eso que cuando nos enteramos que cuando nos esteramos de algo, por mínimo que sea, nos volvemos locos.

Lo retro es lo de hoy

Justamente ahora podemos comenzar a volvernos locos gracias a que se ha confirmado que el PlayStation 5 será retrocompatible. Obviamente, esto no fue confirmado de parte de Sony, pues parecen no querer nada de la consola, más bien fue confirmado por el CEO de Ubisoft.

“Esas consolas podrán corren casi todo el catálogo anterior de las consolas previas.”

Eso fue lo que dijo Yves Guillemot al hablar sobre las dos nuevas consolas de Micrososft y Sony, por lo que quiere decir que él sabe que ambas podrán correr juegos de sus anteriores generaciones.

Si bien, en Xbox ya no es una novedad en vista de que se pueden jugar en Xbox One títulos del primer Xbox y del 360, en Sony si han tenido unos cuantos problemas con esto en el pasado. Eso porque no se han dado a la tarea de hacer al PS4 retrocompatible.

De ser ciertas sus declaraciones, eso haría posible jugar titulos como Chrono Cross en el PS5 y sobre todo, juegos de PS2 como GTA: Vice City y de PS3 como Demon Souls.

Obviamente no se ha hecho oficial la lista de juego retrocompatibles, por lo que los juegos antes mencionados son solamente deseos de un servidor y no una realidad. Sin embargo podríamos ver más noticas de esto en nu futuro no muy lejano, pues, aunque Sony confirmó que no asistirá al E3 de este año, después de los anuncios de las demás marcas, seguramente Sony decidirá revelar más información sobre el PS5.