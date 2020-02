PEMEX: hackers ya revelaron los documentos privados de la petrolera mexicana

Los hackers que se hicieron con la información de PEMEX por fin decidieron revelar toda la información robada, aquí te decimos todo.

Justo ayer les informamos que los hackers que se hicieron de los documentos de PEMEX había avisado que liberarían toda la información sensible de esta empresa ante el público general. Bueno, no tuvimos que esperar realmente mucho antes de que esto se volviera una realidad y ahora ya tenemos acceso a documentos clasificados de PEMEX que los hackers no dudaron en publicar.

Todo por 5 millones de dólares

Como pequeño resumen de lo que aquí pasa podemos decirles que a finales del año pasado PEMEX fue víctima de un ransomware que dejó a la mayoría de sus computadoras inservibles. Los hackers que lograron infectar las redes de PEMEX pedían alrededor de 5 millones de dólares de rescate por la información pero en Bitcoin.

Como PEMEX se negó a pagar, los hackers nunca regresaron la información robada y ahora ya la publicaron en una página web.

Antes de que corras a leer todo esto, ten en mente que es una web manejada por personas que saber como infectarte de ransomware y que bajar o abrir estos archivos bien puede contagiar a tu equipo con ransomware, así que es mejor no arriesgarse y no entrar a la web.

Ya está disponible públicamente la información robada a @Pemex

Algunos archivos están libres de malware

Hay archivos con direcciones IPs, contraseñas de accesos a los equipos (p. ej. password) , SO, usuarios, etc.

Dicen tener info de 186,143 equipos pic.twitter.com/jJLoA8au5k — Hiram Alejandro (@hiramcoop) February 27, 2020

Pero si quieres saber la naturaleza de los documentos filtrados, cabe mencionar que se obtuvo información de unas 186 mil 143 computadores de PEMEX y lo que encontrarás en su mayoría son contraseñas, direcciones IP, nombres de usuarios, acceso a equipos y demás cosas.

Obviamente, como es información secreta de la petrolera, quien la vea podría, en teoría, controlar PEMEX desde su propio equipo de computo y desde sus casas, pero como es una información tan comprometedora, es obvio que entrar a verla es una trampa.

Una de las cosas que nos pudimos enterar con estos documentos, es que en Petróleos Mexicanos sigue utilizando Windows XP para trabajar, lo cual habla muy mal de la seguridad que tienen en sus equipos, la cual ya vimos que está muy lejos de ser perfecta.