Parasite: Recrean la casa de la película en The Sims 4

The Sims 4 tiene un gran creador de casas y es justamente por eso que hay alguien que decidió recrear la casa de la película Parasite.

Parasite es la mejor película del año 2019 y con mucha razón, pues realmente maneja de manera casi perfecta el suspenso y todos sus recursos como diálogos, personajes y espacios. Hablando de este último, la casa de Parasite fue recreada por una usuaria de Youtube y créeme, es impresionante.

Una interesante recreación

El hecho de que Parasite ganara mejor película a pesar de venir completamente desde Corea del Sur dejó perplejas a muchas personas. Pero no es para menos, pues esta película es buenísima en básicamente todos los sentidos. Tan buena es, que la casa que podemos ver en la película no es real, es decir, no la puedes encontrar en ninguna parte de las calles de Corea del Sur.

Si bien, el exterior si es real, la casa como tal fue construida exclusivamente para filmar la película ¿bastante interesante no? Pues más interesante aún es la recreación de un canal de youtube de la casa, hecha en el videojuego The Sims 4.

El canal se llama “심쿵건축simkoongarchitect” y no, realmente no sé leer nada en coreano pero no te preocupes, porque a pesar de que el video está narrado plenamente en coreano, este cuenta con subtítulos en inglés.

Desde el inicio podemos ver toda la atención al detalle que se le dio a esta interesante construcción, pues desde el timbre exterior e interior y el famoso sótano de la película hacen su aparición.

Tal vez lo más impresionante de todo es el cuarto del hijo de la familia Park, pues este tiene tantos detalles que te va a sorprender como no imaginas. Por si fuera poco, el video avanza a una recreación resumen de lo visto en la película pero con el personaje personalizado del crear de esta casa en The Sims 4.

Sin duda es muy sorprendente y ahora me dan ganas de hacer la casa pero en Minecraft.