Buena tecnología, buen precio, buenas fotos: review Nokia 6.2 [Fw Labs]

Tuvimos la oportunidad de probar el Nokia 6.2 y si estás interesado en adquirir este equipo entonces continúa leyendo esta reseña.

El Nokie 6.2 llega al mercado de los teléfonos de gama media y se posiciona dentro de los equipos que brillan por sus distintas funciones y gran tecnología a un precio que puede ser accesible para muchos.

Especificaciones

La pantalla IPS LCD cuenta con Gorilla Glass 3 y también la parte trasera, por lo que puede soportar mucho maltrato (solo intenta no maltratarlo) mientras que el tamaño del display es de 6.3 pulgadas, con la capacidad de mostrar hasta 16 millones de colores con una resolución de 1080 x 2280 pixeles.

Pesa tan solo unos 180 gramos y cuenta con una ranura para memoria microSDXC. Tiene un sensor de huellas digitales en la parte trasera y cuenta con tres cámaras traseras, siendo la primera de 16 MP con un lente de 27mm para tomas wide. El segundo sensor es de 8 MP y tiene un lente de 13mm para tomas ultrawide, mientras que el tercero es de 5 MP y es para profundidad.

Con estas tres se puede grabar video de 2160p de hasta 30fps o de 1080p con 30fps. La cámara de Selfies cuenta con 8 MP y puede grabar video de hasta 1080p a 30 fps.

Tiene un chipset Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 y un GPU Adreno 509. Una batería Li-Po de 3500 mAh y maneja Android One. Además de que cuenta con un puerto para audífonos y un botón especializado para el asistente de Google.

Diseño

El diseño brilla por ser sencillo y llamativo a la vez, las cámaras traseras se acomodaron de manera que se vean bien con este, pues están centradas junto con el flash para mantenerse completamente simétrico.

Los botones de los costados son muy identificables por medio del tacto, de modo que no apretarás el volumen si lo que querías era bloquear el equipo. El sensor de huellas digitales está situado justo debajo de las cámaras traseras y es muy responsivo a la hora de desbloquear.

La pantalla se ve y se siente bien, pero no es ni de cerca la mejor resolución que puedes encontrar en la gama media. Los colores no se ven tan fieles a lo real y se puede sentir de inmediato a ver series, juegos o películas.

Si bien, es un equipo muy cómodo porque no es tan pesado, disfrutar del entretenimiento audiovisual es un poco complicado gracias a que la resolución no es la mejor y a que la bocina con la que cuenta no tiene una gran calidad de audio. Sin embargo, al conectar unos audífonos se escucha muchísimo mejor cualquier cosa.

En cuanto a su capacidad para correr apps es bastante bueno, en cuanto a redes sociales no tiene ningún problema para estas, incluyendo apps de mensajería e incluso Instagram. Los juegos también corren bien, pero sufre de lo mismo que con todo lo de video. No es el mejor equipo para ponerte a jugar, puedes perder muchos detalles.

Aún así funciona a la perfección con aplicaciones que usan tu cámara.

Fotos

Las fotos que este equipo toma son bastante buenas, fuera del hecho de que cuenta tan solo con 16 MP, la calidad de estas es bastante buena y la calidad de la cámara frontal y las traseras se mantiene aún en espacios poco iluminados.

Los colores se mantienen fieles a la realidad, lo cual se confirma al verlo en otros dispositivos.

Cabe mencionar que las fotografías cercanas a objetos funcionan mucho mejor cuando se tiene una buena iluminación. Aunque la velocidad de captura puede resultar algo lenta aún cuando se tienen condiciones óptimas para una buena fotografía. Pero las fotos hablan por sí mismas.

Nokia 6.2 review Info Nokia 6.2 review Info Info Nokia 6.2 review Info Nokia 6.2 review Info Nokia 6.2 review Info Nokia 6.2 review Info Nokia 6.2 review Info

Conclusiones

Este equipo es más que nada para aquellas personas que buscan un celular que funcione en todo lo básico. Ya que tanto en fotografías como en desempeño general, el equipo es muy bueno, además de que el botón de Google Assistant seguramente ayudará a muchos.

Pero si lo que quieres es ver series y películas, usarlo para gaming o incluso escuchar música, entonces este no es el equipo para ti.

Lo puedes encontrar en Chile en unos $199,990 pesos chilenos y en México en $6,499 pesos mexicanos. En Colombia lo puedes encontrar aproximadamente en $753,900 pesos colombianos.