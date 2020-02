Día de los enamorados: con estas series y películas de Netflix podrás celebrar tu soltería

Te divertirás mucho

Estar soltero en San Valentín no tiene que ser tan traumático. Es cierto, no tenemos pareja, pero eso no quiere decir que estamos condenados a pasar un día de tragedia y amargura viendo en redes sociales a las parejas felices.

Puedes salir con tus amigas la noche del 14 de febrero pero, si quieres evitar a las multitudes en cada restaurante, cada parque o cine, puedes quedarte en casa con una selección de Netflix que hemos preparado para ti.

Se trata de películas y series que te harán disfrutar de la soltería, que te mostrarán que puedes ser feliz por ti misma sin necesidad de tener una persona al lado. Y sobre todo te enseñará a que la persona ideal llega cuando menos la estás esperando.

Series y películas en Netflix para disfrutar la soltería

Series

Unbreakable Kimmy Schmidt

Se trata de una serie de comedia creada por Tina Fey y Robert Carlock, disponible en Netflix y emitida entre 2015 y 2019. Ellie Kemper interpretó a Kimmy, una joven que prácticamente aprende a vivir a sus casi 30 años luego de pasar 15 años encerrada en un búnker durante un secuestro.

Al salir del encierro y conocer el mundo real, protagonizará las situaciones más insólitas, intentando comprender el mundo en el que ahora vive. Nos muestra que la alegría está en los pequeños detalles y que cada día nos ofrece una nueva oportunidad de ser mejores.

Sex and the city

Si crees que eres la única que no ha conseguido el amor, pues no lo eres. Las protagonistas de esta famosa serie, así como tú, son profesionales, independientes y aún así están lidiando con la búsqueda de la felicidad, el amor y la plenitud en la vida.

Friends

Es una de las mejores comedias de todos los tiempos. La noche de San Valentín fácilmente puedes pasar un rato agradable en casa con pizza y un maratón de Friends; viendo las aventuras de Ross, Rachel, Chandler, Monica, y Phoebe.

Películas

Comer, rezar, amar

Toda mujer se ha sentido perdida en alguna etapa de su vida. Luchamos con encontrar el sentido de nuestra vida, nuestro rumbo. Aquel que nos hará sentir plenas y satisfechas con lo que hacemos. Esa es la historia de Elizabeth Gilbert en la película Comer, rezar, amar. Protagonizada por Julia Roberts, nos muestra la búsqueda de la felicidad de esta mujer que un día descubrió que no le gustaba lo que hacía con su vida.

How To Be Single

Si quieres ver algo más ligero y cómico, puedes ver esta película protagonizada por Dakota Johnson y Rebel Wilson y vemos cómo ellas afrontan la soltería de una manera extravagante y rebelde.

