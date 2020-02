Modo vuelo: ¿Qué ocurre si no activas este modo en tu smartphone al volar?

A veces nos da flojera prender el Modo Vuelo en nuestro Smartphone a la hora de subir a un avión pero créeme, si es importante hacerlo.

El modo vuelo es algo que la mayoría de las personas pasan de largo al usar un teléfono móvil, lo que la mayoría de las personas no saben es que este modo si tiene importancia y hay una diferencia de ponerlo o no ponerlo al abordar un avión.

Es mejor activarlo

Si eres de quienes dejan el modo normal de tu teléfono al abordar un avión, entonces te tenemos malas noticias: Si afecta al sistema de navegación de los aviones el mantenerlo prendido.

Y por si te lo estás preguntando, no, no se han reportado accidentes aéreos relacionados a usar el móvil en modo normal, sin embargo, el no poner modo vuelo si puede afectar el equipo, en especial el que los pilotos usan en sus oídos.

Las interferencias que pueden causar los equipos que no están en modo avión pueden crear sonidos fuertes a los pilotos, los cuales pueden alcanzar los 8 vatios, y créeme, no es muy agradable estar escuchando ese tipo de interferencia por 14 horas seguidas.

Pero eso no es todo, pues también estas interferencias pueden hacer que los pilotos no escuchan mensajes de alerta que le den otro pilotos o las torres de control, así que si puedes estar poniendo en riesgo tu vida y la de los demás.

Es por eso que incluso al pasar los años, nadie a intentado hacer que se quite el modo vuelo de los equipos ni que se deje de pedir los pasajeros lo hagan en cada vuelo.

Si decides seguir usando tu celular de manera normal, debes recordar que puedes estar distrayendo al piloto durante mucho tiempo y eso si puede crear una mala experiencia de vuelo para los pilotos y los otros pasajeros. No seas esa persona.

Ahora que ya lo sabes ¿ya no se ve tan llamativo dejarlo activado todo el vuelo cierto?