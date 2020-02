El extraño caso de la Microsoft Surface Duo que aparece en las calles

En internet puedes encontrar de todo. Hasta dispositivos que aún no han salido oficialmente al mercado. O que ni siquiera que supone que existan más allá del prototipo. Eso justamente ha sucedido con la Surface Duo de Microsoft y la historia parece material para leyenda urbana.

Pero es necesario un recuento de todo antes de avanzar. En octubre de 2019 Microsoft reveló al mundo de manera inesperada el desarrollo de su primer smartphone de doble pantalla.

Bajo el nombre de Surface Duo este gadget se anunció que correría bajo el sistema operativo Android, con dos pantallas de 5.6 pulgadas y un procesador Qualcomm Snapdragon 855. Mismo que ya sonaba viejo para el momento de su revelación.

El punto desconcertante vino cuando la compañía anunció sus intenciones por comenzar a vender este smartphone hasta el cierre de este año 2020.

Pero las cosas alcanzaron un nuevo nivel de desconcierto, cuando alguien en Canadá pudo tomarle fotos a una persona utilizando la Surface Duo en plena calle.

Hey, not sure if interesting, but I just saw a guy in Vancouver's SkyTrain playing around with Surface Duo. Got photos and videos. pic.twitter.com/TsRQYdD1pz

— Israel Rodriguez (@yzraeu) February 7, 2020