Microsoft y Nike lanzan una nueva edición limitada de la Xbox One X

La nueva Xbox One X de edición ultra limitada es completamente roja y homenajea de manera directa al basquetbolista Michael Jordan.

Tal como la Nintendo Switch tiene muchas versiones con diseños distintos, esta vez es Microsoft quien diseñó una nueva edición de su notable Xbox One X, no obstante, todo lo anterior se trata de una colaboración especial con Nike para conseguir la consola con el tiraje más limitado en la historia de los tirajes limitados. Bueno, quizás no tanto, pero sí es bastante especial.

Se trata de un dispositivo completamente rojo con el logo de Michael Jordan en él (como puedes ver en nuestra foto destacada), el cual acompañará el lanzamiento de las zapatillas Air Jordan III Retro U, disponibles -y agotadas, porque así de injusto es este mundo- desde hoy.

Ahora las malas noticias: como todo esto se trata de un lanzamiento exclusivo, malamente podrás siquiera tener la chance de comprar esta consola. Lo que sí puedes hacer es retuitear el siguiente post en tu cuenta de Twitter y participar del sorteo de esta edición de la Xbox One X, esperando lo mejor con toda la fe del mundo. Eso sí, te recomendamos seguir las instrucciones que se incluyen en el link del tuit.

RT for a chance to win a Limited Edition Jordan Brand Custom Xbox One X console. NoPurchNec. Ends 2/27. Rules: https://t.co/UEucXRuVY0 pic.twitter.com/UzZVccfUhv — Xbox (@Xbox) February 13, 2020

Cabe señalar que esta colaboración fue adelantada de la manera más misteriosa posible a través de la cuenta de Twitter de Xbox hace algunos días, dando a entender que algo se traían entre manos junto a Nike. Ahora sabemos qué es y, probablemente al igual que tú, no sabemos cómo sentirnos.