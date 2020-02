México: Importante empresa de videojuegos abre un estudio en el país

En vista de que en México hay muchas personas buscando la oportunidad de entrar al desarrollo de juegos, tenemos buenas noticias.

El desarrollo de videojuegos en México es algo que aún se encuentra en pañales, pero no me mal entiendan, si bien hay desarrolladores independientes que han logrado grandes cosas con sus juegos. Pero el panorama general en el país no es muy alentador, pues hay de poco a nada de apoyo a este tipo de trabajos. Por eso es que lo que veremos a continuación es muy interesante.

Una importante empresa internacional

Si has jugado títulos mexicanos independientes, podrás saber que hay una gran talento en este país en cuanto a creatividad y el desarrollo de juegos como tal.

Es por eso que la empresa Amber decidió apoyar al talento mexicano y abrir un estudio de juegos en México. Esta empresa de desarrollo tiene entre sus clientes a marcas como NCSOFT, Big Fish, Gameloft, NBC Universal, King, Rovio y Disney; entre muchas otras claro está.

Esta empresa tiene presencia internacional en Estados Unidos y Rumania, en donde tiene su sede principal y ahora estarían en México, para ser más exactos en “Ciudad Creativa Digital” que se encuentra en Jalisco.

“Los beneficios para los jaliscienses no solo se referirán a estos empleos (100), sino también al compromiso que tienen con ayudarnos a capacitar a estudiantes interesados en aprender el desarrollo de videojuegos.”

Fue lo que dijo Antonio Salazar Gómez, director general de la Agencia Amber. Por su parte, el presidente Municipal de Guadalajara Ismael del Toro Castor, dijo lo siguiente sobre lo que se planea hacer con Amber.

“El aprovechar ya lo que Guadalajara y Jalisco ofrecen de la sinergia entre la academia, autoridades y organismos de la sociedad civil para potencializar la economía naranja, creo que aquí está muy bien representada, y la verdad, para Guadalajara es un honor, es un orgullo que Amber y que este proyecto sea la punta de lanza para esta nueva realidad.”

