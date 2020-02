La temporada 2 de Mandalorian ya está confirmada y llegará en octubre próximo

El CEO de Disney, Bob Iger, reveló a los espectadores que podrán conocer a nuevos personajes debutando en el universo de “Star Wars”.

La segunda temporada del Mandalorian se estrenará en Disney+ en octubre, informó este miércoles 5 de febrero el CEO de la compañía del ratón, Bob Iger, en la convocatoria trimestral de ganancias de la compañía.

“La prioridad de Disney en televisión es estrenar la temporada 2 de The Mandalorian en octubre, y luego seguir trabajando en nuevas entregas de la serie”, explicó Iger durante una llamada.

El programa ha sido un gran éxito para el nuevo servicio de transmisión de Disney, y no solo por el adorable Baby Yoda, sino que también fue bastante bueno en su historia y trama.

Es probable que su éxito sea parte de la razón por la cual Disney+ ha superado los 28 millones de suscriptores desde su lanzamiento.

Todavía no se conoce exactamente cuándo en octubre Disney lanzará la segunda temporada de The Mandalorian , pero con lo importante que ha sido, la compañía seguramente promoverá en gran medida su regreso (y el de Baby Yoda).

Posibles variaciones

Iger también se burló de las posibles derivaciones mandalorianas y señaló que muchas “cosas buenas” están por venir.

“A partir de entonces, cabe la posibilidad de incluir más personajes en la franquicia, y llevar a esos personajes en su propia dirección en términos de series”, reveló Iger.

Atendiendo a las palabras del CEO, los espectadores podrán conocer a nuevos personajes debutando en el universo de “Star Wars” y, más adelante, verles protagonizar sus propias producciones.

Iger no solo anunció la esperada segunda temporada de esta serie, sino que confirmó que The Falcon and the Winter Soldier será estrenada en agosto y que WandaVision estará disponible en la plataforma en diciembre.

Disney también tiene muchos otros contenidos de Star Wars para Disney+ en los próximos años, incluido un espectáculo protagonizado por Cassian Andor de Rogue One (interpretado por Diego Luna) y una nueva serie sobre Obi-Wan Kenobi de Ewan McGregor.

The Mandalorian fue creada por Jon Favreau, obviamente basado en la historia y personajes de George Lucas. Fue estrenada el 12 de noviembre del 2019.