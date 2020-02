¿Ya viste Locke & Key? Lee esta entrevista a Emilia Jones, que interpreta a Kinsey en la serie.

Emilia Jones habla sobre la serie, la Casa Llave y cómo es interpretar a Kinsey en la serie.

Si eres como nosotros, lo más seguro es que terminaste de un tirón la nueva serie de Netflix Locke & Key, basada en el comic del mismo nombre. Y si aún no la has visto, ¿qué estás esperando?.

Te dejamos una entrevista a Emilia Jones, la joven actriz que interpreta a Kinsey.

ADVERTENCIA: LA SIGUIENTE ENTREVISTA PODRÍA CONTENER SPOILERS (AUNQUE NADA GRAVE)

¿Quién es Kinsey Locke?

EMILIA JONES: Kinsey Locke es un personaje demasiado cool. Quizás estoy siendo parcial porque tuve la oportunidad de interpretarla, pero pienso que es un personaje asombroso porque interpretarla es como representar a dos personajes en uno. Antes de que su padre sea asesinado, es individualista, creativa, artística. Se tiñe el pelo. No le importa lo que la gente piense. Y luego que su padre muere, ella realmente lucha y solo quiere esconderse. Cambia su pelo, hace que sea normal mezclarse con todos. Ella solo quiere esconderse en la escuela, porque no quiere que la gente piense que es un grito de ayuda. Todos en Matheson conocen la historia y saben lo que le pasó a su padre. Me encanta interpretar a Kinsey. Obviamente es sesgado, pero amo a Kinsey y pienso que es un personaje muy, muy cool.

Habla sobre el monstruo de miedo de Kinsey.

EMILIA: Kinsey está harta de sentirse tan asustada y no ser capaz de hacer nada sin preocuparse, así que usa la Llave Mental para pelear con su miedo y básicamente matarlo. Kinsey lucha contra el monstruo del miedo y es básicamente conquistar su miedo y hacerle frente, lo que es un momento muy cool para Kinsey porque muestra que ella no es realmente un personaje débil. Es extremadamente fuerte.

Cuéntanos sobre Nina Locke.

EMILIA: Nina Locke es la mamá de la familia Locke , y ha sido alcóholica en el pasado. Es algo con lo que Kinsey ha tenido que luchar. Cuando su padre estaba presente solía hacer todas las cosas de familia y realmente se hacía cargo. Solía ayudar mucho, lo que es difícil para Kinsey porque cuando pierde a su padre se vuelve muy distante de Nina, y resiente el hecho de que ella no hubiera estado ahí. En la escena cuando voy dentro de mi cabeza, Kinsey se da cuenta que Nina de hecho estaba presente más de lo que ella creía, pero solo había elegido bloquearlo porque estaba profundamente afectada por su alcoholismo. Darby, que interpreta a Nina, la amo. Creo que es brillante. Connor también. Connor y yo somos muy cercanos, y Jackson. Todos nos conectamos realmente bien. Todos interpretan muy bien a sus personajes. He hablado mucho con Darby sobre la relación entre Nina y Kinsey porque es muy importante, por lo que hemos discutido cómo actuar la distancia entre nosotras hasta episodios posteriores.

El hecho de que sean todos tan cercanos entre ustedes, ¿crees que logra mejores interpretaciones?

EMILIA: Hemos sido muy afortunados porque encajamos bien muy rápido. Ya nos sentimos como una familia. Connor y yo constantemente nos estamos tomando el pelo y Jackson es tan dulce y lindo. Lo amamos. Debe mostrarse en la pantalla porque todos nos sentimos como una familia. Amo filmar con todos ellos. Me encanta cuando tenemos escenas de la familia Locke.

¿Qué sucede entre Kinsey y Tyler?

EMILIA: Kinsey y Tyler son extremadamente cercanos. Siempre han sido Kinsey y Tyler porque tienen una edad cercana, aunque ambos aman mucho a Bode, él es el hermano menor así que a veces pueden molestarse con él, pero lo aman mucho. Pero Kinsey y Tyler siempre acuden al otro para hablar sobre cosas y ser un equipo, y luego de la muerte de su padre Tyler se vuelve extremadamente distante hacia Kinsey y deja de hablar con ella, lo que es muy difícil para ella. Hemos rodado muchas escenas en que Kinsey trata de conectar con Tyler porque ella quiere que él tome el lugar de su padre y estar ahí para hablarle y escuchar lo que ella tiene que decir. A Kinsey le resulta extremadamente difícil no poder hablar con él porque ha estado muy distante.

¿Qué te gusta del programa?

EMILIA: Me encantaron los cómics. Lo que me atrajo del guión y del proyecto es que incluso si le quitas toda la magia al guión, sigue siendo un show muy interesante porque cada personaje tiene defectos y sufre una gran transformación. Nunca antes había hecho nada que involucrara magia, lo que también es muy cool. Mi hermano es un gran fanático de los comics así que se volvió loco cuando se enteró de que obtuve el papel. Finalmente está mostrando interés en lo que hago. Él dice “¿Entonces puedo ir al set pronto? ¿Qué se va a poner Kinsey para esto?”. Aproveché la oportunidad de audicionar y cuando obtuve el papel no podía creerlo.

¿Qué es la Casa Llave?

EMILIA: La Casa Llave es el hogar de la familia Locke. Rendell Locke, nuestro padre, creció ahí. Kinsey, Bode, Tyler y Nina, nunca han estado ahí antes, o nunca habían oído mucho sobre ella en realidad, por lo que es un misterio para nosotros. Cuando Rendell muere vamos a vivir ahí, y es una casa increíble pero muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Al principio, Kinsey y Tyler no quieren aceptar el hecho de que es una casa muy cook, y ella odia tener que vivir ahí, mudarse e ir a una nueva escuela, así que Tyler y Kinsey no están muy entusiasmados con la Casa Llave al principio. Pero a Bode, como un niño pequeño, le parece muy cool. Luego, lentamente, descubrimos estas llaves porque La Casa Llave está llena de estas llaves mágicas que hacen ciertas cosas, y Bode las encuentra por medio de susurros, y al principio Kinsey y Tyler no le creen porque Bode es uno de esos niños con mucha imaginación. Y después, lentamente, nos damos cuenta que las llaves son reales, y que pasan cosas y pueden hacer daño, al igual que el bien.

Cuéntanos sobre las llaves.

EMILIA: Creo que la Llave Mental es muy cool, mmm. La Llave Mental, la Llave Fuego, la Llave de la Caja Musical, la Llave Fantasma.

Sí, habla sobre los poderes.

EMILIA: La Llave Mental te permite ir dentro de tu cabeza y sacar o poner cosas dentro. Así que Tyler, para impresionar a Jackie, decide poner mucha información en su cabeza, y Kinsey decide sacar su miedo porque está harta de estar envuelta en miedo y emociones. Así que la Llave Mental es muy cool porque te permite cambiar cosas para bien, pero en el caso de Kinsey te vas dando cuenta lentamente que lo que hizo no fue tan bueno. La Llave Fantasmal te convierte en un fantasma. La Llave de la Caja Musical es una llave muy cool. Te permite hacer que la gente realice acciones a través de una canción y la Llave Fuego básicamente crea fuego.

¿Y qué con la Llave Dondequiera?

EMILIA: La Llave Dondequiera, ¿cómo olvidarla? La Llave Dondequiera te permite ir a cualquier destino si puedes verlo en tu mente. Así que cuando Bode encuentra la Llave Dondequiera, él se transporta a la tienda de helados, y luego cuando le cuenta a Kinsey sobre ella, no le cree y dice “Ok, bueno, ¿sabes qué? Si esto es verdad, llévame a la Torre Eiffel”. Pero por supuesto que no hay una puerta en la punta de la Torre Eiffel, y Bode jamás ha ido ahí, así que no podemos ir.

Si tuvieras que elegir una llave, ¿cuál elegirías?

EMILIA: Oh, eso es muy difícil, probablemente la Llave Mental porque significa que podrías hacer trampa en pruebas sin que la gente lo sepa.