Joker pierde casi todo, pero ríe al último en los Premios Óscar 2020

Joker y Joaquin Phoenix llegaron a la ceremonia de los Premios Óscar 2020 como claros favoritos con 11 nominaciones. Pero esto fue lo que ganó.

A todos nos tomó por sorpresa la academia este año. Cuando de la nada anunció a sus nominados para los Premios Óscar 2020 y descubrimos que Joker se encontraba como el mayor contendiente, presente en 11 categorías distintas.

De repente la expectativa por la ceremonia, celebrada este 9 de febrero de 2020, se elevó hasta reventar el techo.

Joker y Netflix arrasan: conoce a los nominados a los Premios Óscar 2020 La Academia se tomó su tiempo pero por fin ha mostrado sus nominados a los Premios Óscar 2020. Destacando algunas sorpresas que todos deseábamos.

Ya que de algún modo se convirtió en un duelo entre los filmes de la vieja escuela, las cintas que puedes ver en Netflix por fragmentos desde la sala de tu casa y el cine comercial basado en cómics.

Bajo esta distribución y lógica Joker se convirtió en una de las competidoras más atractivas. Ya que cuenta con una de las mejores actuaciones de los últimos tiempos.

A su vez que el personaje es tremendamente popular con las audiencias, lo que igual se demostró en taquilla. Así que la última hora de la verdad máxima era aquí, en los Premios Óscar 2020.

Estas son las 11 nominaciones de Joker:

Mejor Película Mejor Director: Todd Phillips Mejor Guión Adaptado: Todd Phillips, Scott Silver Mejor Actor: Joaquin Phoenix Mejor Fotografía: Lawrence Sher Mejor Maquillaje y peinado: Nicki Ledermann, Kay Georgiou Mejor Diseño de Vestuario: Mark Bridges Mejor Edición: Jeff Groth Mejor Música Original: Hildur Guðnadóttir Mejor Edición de Sonido; Alan Robert Murray Mejor Mezcla de Sonido: Tom Ozanich, Dean Zupancic, Tod Maitland

Joker estaba presente en las categorías más importantes. Compitiendo directamente contra grandes favoritas como Once Upon a Time… in Hollywood, Parasite y 1917.

Los Premios Óscar 2020 que se llevó Joker

La ceremonia arrancó y para sorpresa de los fans de DC Joker no ganó una sola presea durante muy buen parte del evento. Little Women, Once Upon a Time in Hollywood y otras cintas acapararon todo.

No fue sino hasta la categoría de mejor música original que Joker se llevó la primera estatuilla. Con la partitura de la compositora Hildur Guðnadóttir.

Poco después llegó el gran momento de la noche, con la presentación del Óscar a Mejor Actor. Donde Joaquin Phoenix fue elegido, superando a Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver y Jonathan Pryce.

En su discurso habló sobre desigualdad de género, clases y razas. Sobre la desconexión de todos en el mundo actual. Haciendo un llamado a que todos nos ayudemos.

Joker perdió en las categorías de director y mejor película. Joker se fue casi con las manos vacías.