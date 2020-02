Jojo Rabbit: Director de la película habla mal de Apple después de los Oscars

Taika Waititi se hizo de un codiciado premio de la Academia gracias a su filme Jojo Rabbit, el cual habla sobre la segunda Guerra Mundial de una manera que pocas veces vemos: desde el lado de los Nazis.

Pero parece que a la hora de escribir y trabajar, este famoso director tiene preferencias de marca. Así lo dejó después de ganar su premio Oscar.

Durante la noche en que Taika Waititi se llevó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, todo mundo tenía preguntas sobre la manera en que él trabajaba los guiones, pero parece que no siempre es tan fácil para algunos.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

— Variety (@Variety) February 10, 2020