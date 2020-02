El modo oscuro de WhatsApp llegaría al iPhone en 10 días

El tan ansiado “modo oscuro” para WhatsApp está cada vez más cerca de ser una realidad en los iPhone. Luego de liberarse en la versión beta para Android, los usuarios de iOS solo tendrían que esperar solo 10 días como máximo.

El servicio de mensajería instantánea más usado del planeta todavía no ofrece a los usuarios de forma oficial este diseño alternativo.

Hace unos meses se descubrió en la versión beta que existían no uno, sino dos tipos de modo oscuro, con fondos más negros o más grises según los gustos de los usuarios.

The dark theme was rolled out for a small part of iOS beta testers on a pre-release build, that will be rolled out for everyone within *10 days*.

Unfortunately some WhatsApp for iOS and Android builds aren't immediately available for everyone, and we need to wait.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 4, 2020