Instagram trabaja en nueva función para mejorar el feed

Instagram se encuentra probando actualmente una nueva función llamada "nuevas publicaciones" que busca principalmente formar un feed cronológico (orden en las publicaciones) para los usuarios.

En efecto, esta implementación permitirá a los usuarios organizar las publicaciones para que con esto les aparezcan las "mas recientes" al momento de utilizar la app.

Si viajamos un poco en el tiempo, esta era la forma original que tenía la aplicación para funcionar en sus comienzos, por lo que todo indica que los desarrolladores han rescatado este patrón algo olvidado en el tiempo.

La nueva función que está preparando la red social no es algo nuevo, ya que alguna vez fue aplicada en los comienzos de la app, cuando no contaba con la gran cantidad de usuarios que hoy la utilizan.

Pronto será posible ver el feed de Instagram en orden cronológico, evitando que algunas publicaciones "desaparezcan" como ocurre hoy en día. En palabras de Jane Manchun Wong, frecuente analista de la app "Instagram está trabajando en el feed "ultimas publicaciones" para ponerse al día con las publicaciones del Feed"

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts

This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020