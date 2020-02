Instagram se actualiza para enviar animaciones GIF como mensaje directo

Instagram se ha convertido tal vez en la red social más cómoda y ajena a discursos de odio, noticias falsas y racismo en la red.

En paralelo la gente de Facebook se ha encargado de mantenerla fresca de manera constante con múltiples actualizaciones que van puliendo su interfaz y la experiencia general al usar la app.

Sin embargo, durante años ha habido funciones muy concretas que los fans han pedido sin cansancio. Y por fortuna parece que sus oraciones hoy fueron escuchadas con un asunto en particular.

A partir de este 4 de febrero de 2020, tras instalar la más reciente versión de Instagram sus smartphones, cualquier usuario podrá enviar animaciones GIF como respuesta o reacción a publicaciones.

PSA: You can now reply to your friends’ stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it.

— Instagram (@instagram) February 4, 2020