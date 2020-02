Huawei P40 podría incluir el nuevo Wi-Fi 6 Plus en todos los modelos

Parece que lo nuevo que traerá Huawei con su P40 podría ser una nueva tecnología en cuanto a Wi-Fi se refiere y ya estamos emocionados.

Huawei parece haber sido víctima de una filtración importante relacionada al futuro Huawei P40, pues según se reporta, este podría contar con un Wi-Fi 6, lo cual podría ofrecer una velocidad mucho mayor en cuanto a conexión a Internet inalámbrico.

Dentro de poco sabremos la verdad

De acuerdo a lo que se está diciendo en línea, no falta mucho tiempo para que Huawei decida anunciar las series de equipos Huawei P40, pero hasta que eso no pase, todos los seguidores de la marca y los medios especializados se encuentran ansiosos por saber mucho más sobre estos.

Es por lo anterior que logramos saber un poco más sobre la tecnología que traerá esta serie de teléfonos inteligentes y eso es algo que puede ayudar con la velocidad de Internet.

De acuerdo al medio chino llamado ITHome, los Huawei P40 tendrán tecnología hecha por la misma compañía y que llevará el nombre tentativo de Wi-Fi 6 Plus, el cual busca cambiar por completo la manera en que los equipos se conectan a la red.

Lo interesante de esto es que parece que el actual Wi-Fi 6 no se encuentra a la altura de tecnología previa y que no ofrece una velocidad mayor, pues la velocidad máxima actual de los equipos con Wi-Fi 6 es de unos 1,200 Mbps y que la velocidad real tope es de uno 900 Mbps.

Así que se puede mejorar mucho sobre esto y llegar a crear algo mucho mejor y mucho más rápido.

Si bien, no tenemos mucha información sobre el Wi-Fi 6 Plus, parece que tendremos mucho de qué hablar a futuro y no vemos la hora para que por fin se anuncie este equipo y se lance al mercado. Sin duda estaremos al pendiente de todo lo que se llegue a anunciar sobre los Huawei P40.