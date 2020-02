Huawei: ¿Los FreeBuds son muy caros? existe una alternativa más barata

Los FreeBuds de Huawei son sin duda unos auriculares bastante buenos pero ¿no te gustaría que hubiera una alternativa mucho más barata?

Huawei tiene grandes equipos de telefonía y solo es justo que todo lo que se compre para complementarlo sea también de gran calidad. De hecho, es por eso que existen los FreeBuds, unos auriculares muy buenos que ofrecen una gran calidad de audio a la hora de escuchar música, ver series o cualquier otra cosa.

Ni tan Free

Lamentablemente, el precio de los FreeBuds no es algo que cualquier persona pueda costear, pero no hay que temer, pues hay alternativas mucho más baratas que mantienen una gran calidad de audio y que no sacrifican nada en el proceso.

Estos se llaman AirBuds y son de la marca DOJA BARCELONA los no solamente se escuchan muy bien, sino que se ven increíblemente bien.

Estos cuentan con tecnología Bluetooth 5.0 EDR, lo cual ayuda a ahorrar energía. Además tienen un alcance de 10 metros de distancia del dispositivo al que están conectados.

Cuentan además con un rango de frecuencia entre los 20 Hz y los 20,000 Hz ¿lo mejor de todo? son compatibles con iOS y Android, así que puedes usarlos como quieras y en donde sea.

Esos vienen en dos colores y son los básicos: blanco y negro, pero no al ser los colores que más combinan con todo ¿de qué nos preocupamos?

¿Quieres saber cuánto cuestan? tan solo € 24,95, lo cual se traduce a unos $27.31 dólares. Mientras que los FreeBuds de Huawei oficiales se encuentran en $153.23 dólares. Dejando una diferencia de más de 100 dólares. Nada más sinceramente, creo que vale mucho la pena en lo personal.

Si lo que quieres es saber mucho más sobre este producto, entonces te dejamos la web en este enlace, en donde podrás ver precios y modelos de esta marca, la cual es bastante buena para aquellos que quieren ahorrar mucho y disfrutar al máximo todo.