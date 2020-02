Hackean Twitter de Ninja por cinco minutos y la locura se hace viral

Tyler "Ninja" Blevins es una de las personalidades más importante en el mundo de los videojuegos hoy en día.

De modo que cualquier cosa que hace se convierte en motivo de noticia importante para la comunidad. Ya sea que su viejo canal recomiende porno, o que el sujeto sea hackeado por una cantidad ridícula de tiempo:

Durante un breve rato de este sábado 22 de febrero Ninja sufrió un ataque a su cuenta oficial de Twitter. Misma que fue tomado por algún supuesto "hacker" que comenzó a publicar mensajes que invitaban a seguir otras cuentas.

Pero al parecer el asunto habría sido muy fugaz, ya que no pasó mucho tiempo para que Jessica Blevins, esposa de la celebridad, confirmara el hackeo que fue resuelto en cuestión de muy poco tiempo.

Aunque en ese lapso habrían intentado extorsionar a Ninja y a Blevins para recuperar el acceso a la cuenta. Cosa que no llegó a mayores:

Fkn idiots. Hacker DMs me "we can work this out. imessage me" You lasted FIVE minutes little fuck boy. Byeee

— Jessica Blevins (@JessicaBlevins) February 22, 2020