GTA VI: se revela nueva información por medio de filtraciones

Se filtró una gran cantidad de información relativa a GTA VI que seguramente hará feliz a muchas personas alrededor del mundo.

Las filtraciones de GTA siempre se encuentran a la hora del día, pues todo estamos esperando el nuevo gran proyecto de la saga. El problema es que muchos no recuerdan que GTA V salió la antigua generación de consolas y solamente llegó a Xbox One y PlayStation 4 a modo de port.

El hecho de que haya evolucionado a un juego nuevo con mecánicas que las versiones anteriores no tenían no quita el hecho de que haya sido una adaptación y no una nueva entrega. Es por eso que muchos fans se encuentran especulando sobre lo que la nueva entrega podría traer y sobre su fecha de lanzamiento.

Documentos secretos

Justo como pasa siempre, hay un leaker, este leaker asegura tener acceso a documentos secretos que dan detalles de lo que GTA VI podría llegar a ser y el lugar en donde se desarrollará. En esta ocasión son dos leakers que se hacen llamar Yan2295 y Razed.

Fue Razed quien aseguró tener el documento secreto y nos cuenta sobre lo siguiente:

El equipo de desarrollo para GTA VI era de al menos 60 personas en el año 2013, hoy en dñia pueden ser más.

Se pensaron muchas locaciones diferentes a parte de Vice City y cómo hacer a esta última más grande y sorprendente.

Las locaciones y settings que se han pensando para el juego son Las Vegas en los años 70’s (Las Venturas). Chicago o Detroit, con mucha nieve. La Ciudad de México.

Se pensó en poner el juego en un pequeño pueblo, haciendo que si te busca la policía, debas desaparecer y escapar por un buen tiempo, haciendo todo mucho más realista.

Recuerda que son solo rumores por el momento, pues no se tiene nada oficial de parte de Rockstar Games. Pero en cuanto tengamos algo más sustancial respecto a este juego se los haremos saber.