Google: Puedes jugar el clásico Breakout de Atari en el buscador de imágenes

Google está lleno de sorpresas y es por eso que Atari nos recuerda una de las más emblemáticas que podemos encontrar en el buscador.

Google tiene muchos secretos que algunas personas aún no conocen en absoluto, y uno de ellos es el clásico juego Breakout de Atari, el cuall se puede jugar dentro del apartado de imágenes y aquí te diremos cómo hacerlo.

Es muy sencillo y divertido

Este easter egg se dio a conocer hacer ya mucho tiempo, pero como pasa normalmente, mucho se olvidaron de este y otros simplemente nunca se enteraron, es por eso que el perfil de Twitter oficial de Atari decidió recordar a todos que esto se puede hacer con el siguiente tweet.

🕹️If you type 'Atari Breakout' into @Google Images, you can play the classic arcade game! — atari (@atari) February 6, 2020

“Si escribes “Atari Breakout” dentro de Google Imágenes ¡podrás jugar al clásico juego de arcades!”

Y si, realmente es así de sencillo pero hay algo muy interesante aquí y eso es que no siempre funciona a la primera. Podrás escribir mil veces “Atari Breakout” pero sin lograr que el buscador se convierta en el juego. Pero no desesperes que te decimos cómo jugar aunque no te salga por default.

Si es que no te funciona a la primera, puedes acceder a este sitio web, el cual tiene todos los juegos y secretos que puedes ver en Google, desde el juego del T-Rex hasta el clásico juego de la serpiente.

Así que ya tienes algo para despejar la mente y salir un poco de la rutina de todos los días. Recuerda que tienes vidas limitadas en Breakout y que puedes controlar la barra de abajo con el mouse o con las flechas del teclado.

Coronavirus: PlayStation 5 y Xbox Series X podrían ser atrasados Parece que las dos nuevas consolas de videojuegos se verán afectadas gracias al coronavirus y su fecha de lanzamiento podría atrasarse

Un buen truco para poder ganar más puntos de manera sencilla es destruir solamente un lado de los bloques para dejar la pelota encima y dejar que por si sola destruya todo lo que se encuentra hasta arriba, de esa manera lograrás hacer partidas más efectivas, como diría el Dr. Strange: es un hechizo simple pero inquebrantable.