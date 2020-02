Google: ¿Cómo funciona exactamente el modo incógnito?

¿Te has preguntando para qué sirve exactamente el modo incógnito de Google Chrome? Pues llegaste al lugar indicado, aquí te diremos todo.

Seguramente muchos conocen el modo incógnito de Google, ese modo que nos promete seguridad y anonimato a la hora de navegar por Internet. Esto se puede usar tanto a la hora de realizar pagos de cualquier tipo o cuando las hormonas andan alborotadas, ustedes saben a lo que me refiero.

¿Cómo funciona?

Lo primero que pensamos cuando entramos al modo incógnito es que nadie podrá tener registro de nada de lo que hagamos y que incluso Google va a respetar nuestra privacidad ¿cierto? Pues si pero en un universo en donde todo es bueno y correcto, no en el nuestro.

La verdad es que Google sigue recopilando datos tuyos de navegación, sabe tus búsquedas y los sitios que visitas, la gran diferencia es que no se guarda tu historial de visitas, perfecto justo para eso de las hormonas.

Pero no solo se queda en eso, sino que los otros sitios también pueden registrar tu actividad, es decir, si buscas en modo incógnito “Comida para gatos” Facebook y Google seguirán mostrándote publicidad de comida para gatos. Aunque Google niega que así sea, es cuestión de que hagas el intento y lo compruebes por ti mismo.

Lo interesante de este modo es que elimina los cookies temporales de las páginas que visites, pero no te protege como tal, no evita que se descargue malware o que alguien pueda ver tu actividad en el trabajo y en la escuela.

Internet: Te decimos cómo hacer un podcast paso a paso Si siempre has querido tener tu podcast en Internet, entonces llegaste al lugar indicado pues aquí te diremos lo que necesitas para hacer uno.

Si, esto es muy importante que lo sepas, los administradores de red de escuelas y empresas pueden ver toda tu actividad en Modo Incógnito, así que si quieres buscar otro trabajo, es mejor que no lo hagas en horas de oficina.

Cabe mencionar también que tu dirección IP no se oculta, por lo que los sitios aún pueden sabe de dónde los visitas. ¿Para qué sirve entonces? Pues no se guarda información en formularios y no se guarda el historial, básicamente es eso y nada más.